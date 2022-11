Jedna od prvih missica u bivšoj Jugi, Elizabeta Maull: 'Rekli su da sam preseksi za manekenku'

Bilo je to lijepo vrijeme. Puno sam putovala, upoznala puno ljudi i bila često u središtu pažnje, no nikad nisam požalila zbog toga što sam relativno rano odustala od manekenstva i modelinga, udala se, postala majka i posvetila se obitelji. Sve u svoje vrijeme. Danas su to lijepa sjećanja, ali srce griju suprug, s kojim sam nedavno proslavila 50 godina braka, kći i sin te dvoje unučadi, na koje sam vrlo ponosna, kaže Elizabeta Maull (71), prava "zvijezda" Facebook grupe "Zagreb kakav je nekad bio", u kojoj se u zadnje dvije godine pojavilo nekoliko njezinih fotografija s kraja '60-ih i početka '70-ih godina, iz vremena u kojem je bila poznata kao "Zagrebačka sirena", odnosno jedna od najzgodnijih i najperspektivnijih mladih manekenki.