Jedno jutro se probudila i više nije čula ni jednog muškarca

Chen iz Xiamena, lučkog grada na jugoistočnoj obali Kine, shvatila je da nešto gadno nije u redu kada se jednog jutra probudila i nije mogla čuti ni riječ koju joj dečko govori

<p>Pomalo uznemirena otišla je u bolnicu specijalistu za uho, grlo, nos. Tamo je s lakoćom čula sve što joj doktorica govori, ali pacijenta koji je ušao u sobu, a bio je muškarac, nije ništa čula.</p><p>Chen su kasnije dijagnosticirali gubitak sluha obrnutog nagiba, a odnosi se na pacijentovu nesposobnost da čuje niske frekvencije što umanjuje sposobnost slušanja dubokih muških glasova.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (sa svojim psom komunicira na znakovnom jeziku):<br/> </p><p>Pomalo bizarno zdravstveno stanje znači da bolesnici ne mogu čuti zvukove koji imaju frekvenciju 2000 Hz ili nižu. Obično se pojavljuje kao posljedica traume, uz probleme s krvožilnim sustavom ili autoimune poremećaje, ali liječnici smatraju da je Chen do ovog stanja doveo stres zbog kašnjenja s poslovnim obvezama i kronična neispavanost.</p><p>Prema slušnom centru Thigpen mnogi ljudi s ovim stanjem ni ne slute da ga imaju. Takvo rijetko stanje pogađa jednog od 12.000 oboljelih od gubitka sluha.</p><p>Također je izuzetno neobično. Iz Thigpena kažu da otprilike 3000 ljudi u SAD-u i Kanadi ima to stanje. To je samo jedan na svakih 12.000 slučajeva gubitka sluha.</p><p>Sreća za Chen, njezino stanje je brzo otkriveno što znači da ima relativno visoke šanse za oporavak, a bolest se tretira steroidima, piše<a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/women-develops-rare-condition-that-leaves-her-unable-to-hear-men/?fbclid=IwAR0at1EbHTHUKzIpWxu2dI--8kqRArxaWff9vLKAlhk3IB5X_JhEOAo5lRA"> IFL Science</a>.</p>