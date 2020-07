Jedno od troje djece u svijetu izloženo je otrovnom olovu

Otrovnim olovom bi moglo biti pogođeno oko 800 milijuna djece, a najviše u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Južna Azija je najviše pogođena i čini gotovo polovinu globalne vrijednosti

<p>Jedno od troje djece je izloženo otrovnom olovu, što može potencijalno nanijeti nepovratnu štetu, otkrilo je istraživanje globalnog rizika izloženosti. Procjene UNICEF-a i Pure Eartha su da bi otrovnim olovom moglo biti pogođeno oko 800 milijuna djece, a najviše u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom. Južna Azija čini gotovo polovinu globalne ukupne vrijednosti, a loše reciklirane olovne baterije, e-otpad, rudarstvo i boje glavni su izvori trovanja, navodi se u izvješću.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog pandemije smanjeno zagađenje zraka</p><h2>Glavni krivac su baterije za punjenje vozila</h2><p>Autori izvještaja kažu kako su se njihova otkrića uglavnom temeljila na podacima Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju (IHME) sa Sveučilišta u Washingtonu, koji su dobili rezultate krvnih pretraga na desetke tisuća djece diljem svijeta.</p><p>- Vozila u zemljama s niskim i srednjim dohotkom utrostručila su se od 2000. godine, što je dovelo do grafičkog porasta recikliranja olovnih kiselina, često na nesiguran način - izjavio je dr. <strong>Nicholas Rees</strong>, jedan od autora izvještaja. Otprilike 85 posto svih olova koji se koriste u svijetu otpada na proizvodnju olovnih baterija, a velika većina potječe od recikliranih automobilskih baterija.</p><p>- Kao rezultat toga, čak polovica iskorištenih olovnih baterija završi u neformalnoj ekonomiji - piše u izvještaju. Neregulirane i često nelegalne operacije recikliranja razbijaju kućišta akumulatora, prosipajući kiselinu i olovnu prašinu po zemlji. Također, događa se i taljenje olova u peći na otvorenom koje ispuštaju otrovne pare i prašinu koja onečišćuje okolne četvrti.</p><h2>Zašto su djeca ranjiva?</h2><p>Stručnjaci kažu da je dječji unos hrane, tekućine i zraka čak pet puta veći nego kod odraslih, ako se usporedi omjer tjelesne težine.</p><p>- To znači da djeca mogu apsorbirati više neurotoksina ako je iscurilo u tlo i vodu ili se proširilo po zraku gdje se nalazi dijete - stoji u izvješću. Nadalje, bebe i djeca mlađa od pet godina izložena su visokom riziku, jer im mozak može biti oštećen i prije nego što se potpuno razvije, što dovodi do cjeloživotnog neurološkog, kognitivnog i fizičkog oštećenja.</p><p>Olovo je snažan neurotoksin koji je čak i kod niske razine izloženosti povezan sa smanjenim IQ rezultatima, skraćenim rasponom pažnje i potencijalno nasilnim - pa čak i 'kriminalnim' ponašanjem kasnije u životu. Indija ima najveći broj (više od 275 milijuna djece) s razinom olova u krvi većom od pet mikrograma po decilitru. Ta razina, prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), zahtijeva poduzimanje određenih mjera.</p><p>- Otkriveno je da djeca koja žive u ili u blizini radionica za reciklažu baterijskih olovnih kiselina u Indiji imaju razinu olova i do 190 mikrograma po decilitru - izjavio je dr.<strong> Abbas Mahdi</strong>, šef odjela za biokemiju Medicinskog sveučilišta King George u indijskoj Uttaru Pradesh državi. Djeca su također izložena drugim onečišćenjima, primjerice začinima i biljnim lijekovima koji sadrže olovo kao konzervans ili pojačivač boja. piše <a href="https://www.bbc.com/news/health-53562522" target="_blank">BBC</a>.</p>