Jednomjesečnom dječaku zbog gangrene morali odrezati penis

Ako se zahvat obrezivanja, ili cirkumcizije provodi u sterilnim uvjetima i ako ga provodi stručnjak, najčešće nema nikakvih ozbiljnih komplikacija, iako može doći do male upale ili otoka. No to se brzo i uspješno rješava s lijekovima, kaže mr.sc. Antonio Plešnar specijalist urolog i subspecijalist urološke onkologije, komentirajući priču o jednomjesečnom dječaku u Egiptu, kojem su liječnici morali amputirati penis nakon gangrene koja se razvila nakon zahvata obrezivanja koji je, navodno, izvela medicinska sestra, tvrdeći da je liječnica.

Dječakov otac Ashraf Helmi lokalnim je medijima objasnio da je odveo dijete na cijepljenje u medicinski centar Manti u Shubra El-Kheimi u provinciji Qalyubia u sjevernom Kairu. S njim je bila i njegova šogorica i obiteljski prijatelj, i oni su ga, kako tvrdi, nagovorili da se odmah obavi i obrezivanje. Pristao je da to obavi medicinska sestra koja se navodno pretvarala da je liječnica. Lokalni mediji tvrde da je za to dobila dodatnih 50 egipatskih funti, odnosno oko 19 kuna.

- Učinila je to u hitnoj službi, ne u operacijskoj sobi. Potrudio sam se da budem unutra, jer se svašta može čuti o neuspjelim operacijama - kaže otac. Nakon operacije, sestra je, kaže, čvrsto pričvrstila gazu, a kad se otac požalio da je vrlo gruba za tako malo dijete, odgovorila je da zna što radi. Nedugo nakon toga kod dječaka se razvila infekcija.

Otac je odmah otišao u Institut Nasser u Kairu s njim i postao sumnjičav kad mu je ista ona sestra koja je obavila obrezivanje kazala da pričeka dok ne ode po liječnika. Ubrzo nakon toga dijete su odveli na operaciju, na kojoj mu je zbog gangrene, amputiran penis.

Dr. Plešnar kaže kako mu je podatak da bi takvu operaciju napravila medicinska sestra posve neshvatljiv, jer ju u ozbiljnim medicinskim ustanovama vode urolog, ili dječji kirurg, i provodi se u steriliziranim uvjetima, uz lokalnu, ili opću anesteziju, nakon koje liječnik još neko vrijeme prati pacijenta.

Kod mladića ili zrelih muškaraca češće se primjenjuje lokalna anestezija, osim kod pacijenata koji su u većem strahu, pa je bolji izbor opća anestezija, dok se kod djece u pravilu primjenjuje opća anestezija. Pacijent kod kojega je takav zahvat obavljen obično se brzo otpušta kući, no nekoliko dana se obavezno prati na kontrolama, kako bi se isključile ozbiljne komplikacije, dodaje.

- Nakon zahvata može doći do krvarenja te do upale, što su očekivane komplikacije i u nekim uvjetima ih i ne možemo izbjeći. Na primjer, upale se javljaju kod dijabetičara, kod kojih mogu postojati gljivice na koži, pa je i kod samog zahvata nemoguće postići potpuno sterilne uvjete. No, ako znamo da je pacijent dijabetičar, tome ćemo posebno posvetiti pažnju pa nerijetko odmah možemo započeti s primjenom krema koje imaju antibiotsko djelovanje - kaže dr. Plešnar.

Ako operaciju obavlja stručnjak i dalje prati pacijenta, rizik od drugih komplikacija je izuzetno mali, a rezultat obično zadovoljavajući za pacijenta, jer većina njih ima puno bolji osjet tijekom spolnog odnosa.

Kako se operacija najčešće provodi zbog toga što se kožica oko penisa ne može prevući preko glave, što može stvoriti probleme u održavanju higijene, pa i komplikacija zbog toga, sve do karcinoma, operacijom se smanjuju ti rizici. Ujedno, manji je rizik od spolno prenosivih infekcija i toga da će ih muškarac prenijeti na partnericu, dodaje.

- Ranije sam se u praksi češće znao susresti s mladićima koji su obrezani zbog vjerskih razloga, u nestručnim uvjetima, kod kojih se češće mogu razviti komplikacije. No uglavnom je bila riječ o upali, koja je riješena zahvaljujući antibioticima i primjeni antibiotskih krema, jer su na vrijeme suzbili stid i javili se na pregled - kaže dr. Plešnar.

Dodaje kako je iz tih razgovora spoznao da su se takva obrezivanja nerijetko radila s posebnim pomagalom, što je nerijetko radio i lokalni brico, a zahvati su bili vrlo bolni i neugodni, pogotovo za djecu.

- U posljednje vrijeme nisam se susreo s takvim slučajevima i vjerujem da smo danas ipak malo odmakli od takve prakse te da se većina obrezivanja ipak obavlja u sterilnim uvjetima te da ih obavljaju stručnjaci, kaže.

Dječakov otac, s druge strane, tvrdi kako je i nakon što su kod njegovog sina utvrđene komplikacije nestručno izvedenog zahvata sve bilo vrlo čudno.

- Nisam znao što se događa u operacijskoj sobi. Netko je samo došao i rekao mi: Dođite po svoju kćer - kaže otac za lokalne medije, kako prenosi Daily Mail.

Zamjenik ministra zdravstva Hamdi al-Tabakh izjavio je medijima da je medicinska sestra priznala da je obavila nesretnu operaciju. Međutim, kazala je da je to obavila u obiteljskoj kući i na njegov zahtjev, a ne u medicinskom centru, što otac poriče. Sada je u pritvoru, a slučaj se istražuje.

Kako je najčešći razlog za zahvat obrezivanja fimoza, izrazito suženje kožice koja se ne može navući unatrag, roditelje, posebno majke, treba upozoriti na to da postoji i njihova odgovornost Naime, majke dječaka trebaju pripaziti da ne dođe do adhezije prepucija, odnosno sljepljivanja kožice uz tkivo glavića, tako što će djetetu povremeno pomoći da ju nategnu prema nazad. Bilo bi svakako dobro da ih pedijatri educiraju, odnosno podsjete na to kod redovnih pregleda, kaže dr. Plešnar.

- U praksi mi se dogodilo da imam majku koja kaže kako joj sinčić ne dozvoljava da ga gleda 'dolje', no to je nešto što moraju nadići. Naime, ako majka ne pomogne djetetu oko odvajanja prepucija od glavića, teško je održavati higijenu tog područja. Tako može doći do nakupljanja segme, što može dovesti do upale praćene visokom temperaturom i infekcije sa stvaranjem gnoja. Nerijetko imam male pacijente kojima je potrebna adhedioliza, zahvat kojim se otvara taj džep da bi se izbacio gnoj, kaže dr. Plešnar.

Pretpostavka je da će kod 50 posto djece do treće godine ta kožica postati rastezljivija i da dijete neće imati takvih problema. Ako nije tako, te ako majka primijeti da se na penisu djeteta razvija upala, svakako se treba posavjetovati s pedijatrom o tome je li potrebna terapija. Procjena je, također, da kod 98 posto djece 98 posto prepucij postane dovoljno rastezljiv do puberteta