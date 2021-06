Korisnik TikToka pod imenom @1980sgamer otkrio je trik kojim se koristi kako bi izbjegao takve neugodne situacije, a mnogi su ga pohvalili zbog njegove ideje.

POGLEDAJTE VIDEO:

U videu je pokazao kako se snašao uz pomoć dvije košare za rublje, koje drži u prtljažniku svog automobila.

- Vidite sve ove ljude koji trpaju stvari u vrećice na blagajni? Preskočite to. Samo otiđite do svog vozila sa svim stvarima nabacanima u kolicima. Kako bi ovaj trik radio, trebat će vam dvije manje košare za rublje koje ćete držati u prtljažniku svog auta. Samo prebacite sve stvari iz kolica u košare i to je to - objasnio je u videu.

Dodao je da kod kuće samo izvadite košare i tako prenesete stvari u dom.

- Na taj ćete način uštedjeti puno vremena koje potrošite na stavljanje stvari u vrećice - zaključio je.

Tisuće ljudi komentiralo je video i pohvalilo ga zbog savjeta, a neki su dodali da košare može staviti u kolica pa da onda neće morati stvari prebacivati u njih kada dođe do auta, piše The Sun.