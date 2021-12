Uz sve divne aktivnosti koje ovo doba godine donosi, postoji nažalost i ona druga strana priče. Dok se ljudi zabavljaju, za pse je ovo doba godine noćna mora. Od straha bježe, skrivaju se ispod stolova, u kutovima, drhte, odbijaju izaći van i obaviti nuždu.

Strašna buka od pirotehnike izaziva psihički šok kod životinja. U vrijeme blagdana mnogi psi i mačke u panici bježe pokušavajući se zaštititi od buke, iako zapravo ne znaju kamo idu. Osim opasnosti od izravnog ozljeđivanja petardom, velika razina buke može oštetiti sluh životinja jer je osjetljiviji od ljudskog.

- Petarde mogu prestrašiti i ozlijediti životinje. Oko 5000 kućnih životinja godišnje umire od srčanog udara izazvanog eksplozijom petardi - upozoravaju Prijatelji životinja.

Kod pasa se javlja cviljenje, drhtanje, slinjenje, odbijanje hrane, bježanje i skrivanje, grebanje, odbijanje odlaska van i obavljanja nužde te čak i agresivno ponašanje. Taj strah može poprimiti takve razmjere da može izazvati i srčani udar. Kod mačaka se javlja skrivanje, grebanje, oblizivanje i slinjenje te također odbijanje hrane.

Izbjegavajte naglo izlagati životinje izvoru straha misleći da će se tako priviknuti, šetati bez povodnika jer se ljubimac može uplašiti, pobjeći i izgubiti se i nikako nemojte paničariti.

Ne ispaštaju samo kućni ljubimci, već i sve druge životinje koje se nađu blizu eksplozija.

Trikovi kako da stres od buke za kućnog ljubimca bude što manji:

1. Omotajte ga tkaninom, metodom "Thundershirt"

Društvo za zaštitu životinja s Filipina "Philippine Animal Welfare Society (PAWS)" je na Twitteru objavilo odličan trik kako umiriti kućnog ljubimca i tako mu pomoći da sa što manje trauma preživi blagdane.

Radi se o tome da mu se oko tijela zaveže komad tkanine na određeni način. Kažu kako to djeluje umirujuće na psa kada se u njemu pojavi nagon za bijegom. Nazvali su to "Thundershirt". Možete za to koristiti i šal ili obično platno.

Pogledajte kako to napraviti:

2. Pobrinite se da u stan ulazi što manje buke i pokrijte ga svojom jaknom

Zatvorite prozore i spustite rolete. Napravite psu mirnu oazu, stavite na pod dekicu i pokrijte ga nečime što ima miris po vama, možda jaknom ili vašom dekom - to će ga umiriti. Budite uz njega dok najgora buka pred ponoć prođe.

Ako vam kupaonica nema prozore, psu možete i tamo napraviti mirno utočište.

3. Pustite laganu, opuštajuću muziku i budite smireni

Iako vas doček Nove godine kod kuće može ponijeti toliko da zaboravite da se ne zabavljaju svi kao i vi, zapravo da vaš pas umire od straha, budite orijentirani na ljubimca.

Prije nego očekujete najgoru buku, pustite mu laganu muziku, nemojte divljati, urlati itd. već budite mirni i opušteni. Ta energija će se prenijeti na vašeg psa i bit će mu lakše. Naravno, mazite ga što više.

4. Krajnja nužda su lijekovi za smirenje

Ako već dobro poznajete svojeg psa i znate da je strah koji osjeća zbog petardi golem, posjetite veterinara i tražite ga neke tablete za smirenje - objasnite o čemu se radi.

Takvih preparata trebalo bi biti i u nekim trgovinama specijaliziranima za kućne ljubimce, ali u tom slučaju pitajte veterinara za savjet oko doziranja i mogućih nuspojava.

5. Nikud bez povodca. Iako je možda naučen hodati bez povodca, ne preporučuje se u ovo vrijeme ići bez njega. Pas u panici nije sposoban slušati. Na ovaj način ćete spriječiti bježanje i mogućnost veće nezgode.

6. Izbjegavajte večernje šetnje. Što se dan bliži kraju, to je pucnjava petardi češća i intenzivnija. Bljeskovi, glasni pucnjevi i miris baruta izaziva veliki stres kod pasa. Obavite jednu dnevnu dužu šetnju kako bi zadovoljili njegovu dnevnu potrebu kretanja.

7. Dozvolite mu da boravi u vašoj blizini. Ako pas neprestano traži, pustite ga da se smiri uz vas. Mnogi se primire dok se smjeste pored svojih vlasnika na kauču ili krevetu.

8. Premjestite obroke u ranije termine. Ukoliko ne žele jesti, moguće da je u pitanju stres i strah. U ovo vrijeme, slobodno mu prebacite obroke u popodnevne sate.

9. Nemojte ga kažnjavati. Svaki pas se razlikuje u reakcijama na pucnjavu petardi. Neki su tihi i preplašeni, a neki panično laju i ne ponašaju se uobičajeno. Važno je ne vikati i dodatno ih plašiti, već ih pokušajte smiriti uz igračke ili omiljene slastice.