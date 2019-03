‘Jedva čekam zadaće, torbu za školu sam već odavno nabavio'

Polazak u školu je velika promjena u životu djeteta koje ulazi u nov i nepoznat svijet. Uspješno snalaženje u školi ovisi o djetetovoj spremnosti te cjelovitom razvoju i odgoju. Ta spremnost odnosi se na različite aspekte dječjeg razvoja.

- Zadatak logopeda je, prije upisa u školu, provjeriti djetetov jezično-govorni status. Ono na što se posebno usmjerava pažnja je fonološka svjesnost koja uključuje prepoznavanje, izdvajanje i baratanje manjim dijelovima riječi, spajanje i razdvajanje riječi na slogove, prepoznavanje i stvaranje rime te spajanje i rastavljanje glasova u riječ - pojašnjava mag. logoped Ana Bilić iz Udruge Prosano.

Leonarda Janković (26) iz Šandrovca pored Bjelovara mama je budućeg prvašića Frana koji će na jesen krenuti u školu. Franu škola nije potpuna nepoznanica jer posljednje dvije godine ide u malu školu nekoliko dana u tjednu, gdje ih pripremaju za polazak u osnovnu školu.

- Fran donedavno nije baš doživljavao školu, nije bio posebno zainteresiran. Ipak, u zadnje vrijeme sve me više ispituje kako to izgleda u školi, što će tamo sve raditi, kako izgleda školski dan... Zna pisati sva slova, slovka, no ne zna još čitati - priča Franova mama Leonarda.

Fran je, nastavlja, čim dođe kući iz male škole aktivan, odmah počinje pisati zadaću, sviđa mu se to. Učiteljica iz male škole potvrdila je Franovoj mami da je apsolutno spreman za školu. I premda neki roditelji odgađaju djeci polazak u školu za godinu dana kako bi se mogla igrati, Leonarda smatra da za time kod Frana nema potrebe. On jedva čeka doći kući i rješavati zadaće, a školska torba i pernica već su kupljeni.

Logopedica Ana Bilić pojasnila je koji su najčešći razlozi preporuke za odgodu polaska u školu.

- Ako dijete nema razvijene sposobnosti pripovijedanja ili rastavljanja riječi na slogove, to može biti problem jer su to preduvjeti za čitanje. Ako s 5,5 godina neispravno izgovara glasove ili ih ne razlikuje, ima usporen jezično-govorni razvoj. Ključno je pravovremeno prepoznati te probleme i uključiti dijete u logopedsku terapiju - kaže Bilić.

Važno je napomenuti, naglašava, da razvoj predvještina počinje već u ranoj dobi, kad djeca samostalno pokazuju interes za slova, prije nego što ih okolina počne poticati, što je iznimno važno za kasniji razvoj čitanja. S obzirom na to da djeca prvih dana ili čak tjedana u školi mogu biti tjeskobna jer se susreću s mnogo novih stvari odjednom, važno je da roditelji iskreno razgovaraju s njima i pokažu interes za sve promjene u njihovu životu.