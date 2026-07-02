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Jelena Rozga: Zbog inzulinske rezistencije jedem 5 puta u danu

Piše Marijana Matković,
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Jelena Rozga: Zbog inzulinske rezistencije jedem 5 puta u danu
Foto: Ivana Ivanović/Pixsell
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Kod te dijagnoze jako je važno regulirati prehranu i redovito vježbati, jer time možemo značajno odgoditi razvoj dijabetesa, kaže dijabetolog prof. dr. sc. Dario Rahelić, ravnatelj Klinike 'Vuk Vrhovac'

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Poznata pjevačica Jelena Rozga objavila je ovih dana kako se bori s rezistencijom na inzulin, a to je dijagnoza koju je dobila nakon što je godinama osjećala neke promjene u tijelu koje se često pripisuju dijabetesu. Osjećala je pojačanu žeđ, imala česte napadaje gladi i gubila kilograme, a to su znakovi koji inače upućuju na dijabetes. No inzulinska rezistencija je stanje u kojem gušterača još proizvodi inzulin, ali su stanice u tijelu postale otporne na njega i zbog toga ne dobivaju energiju, odnosno glukozu iz hrane.

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- Zbog toga sam na terapiji lijekovima i jedem pet obroka dnevno koje mi je složila nutricionistica, a to nije lako jer sam često na putu - rekla je Jelena dodavši kako uz to mora redovito vježbati.

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- Inzulinska rezistencija je stanje kod kojega stanice u mišićima, jetri i masne stanice u organizmu postaju manje osjetljive na hormon inzulin. Zbog toga gušterača počinje lučiti veću količinu inzulina kako bi glukoza ipak došla do tih stanica. Ako to stanje potraje dulje, gušterača će se zapravo boriti protiv rezistencije stanica na inzulin tako da povećava proizvodnju inzulina, a to može dovesti do stanja hiperinzulinemije, odnosno povećane koncentracije inzulina u serumu. No u jednom trenutku dolazi do toga da gušterača ne može lučiti potrebne količine inzulina i razvijanja predijabetesa, a s vremenom i šećerne bolesti tipa 2 - komentira problem o kojemu je Rozga progovorila prof. dr. sc. Dario Rahelić, endokrinolog sa specijalizacijom iz dijabetologije, ravnatelj Sveučilišne klinike "Vuk Vrhovac".

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Kaže da se to češće događa kod osoba koje su preuhranjene, odnosno pretile, iako ne nužno. Može se javiti i kod ljudi koji nemaju višak tjelesne težine.

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Foto: NagaetsAlex

- Jako je važno da se to stanje prepozna i dijagnosticira na vrijeme jer je nužna promjena životnih navika - prije svega vezano uz prehranu i kretanje. Kad je riječ o prehrani, to podrazumijeva izbor ugljikohidrata koji imaju manji glikemijski indeks i uvođenje više manjih obroka kroz dan, kako ne bismo dodatno opterećivali gušteraču. Ako je osoba preuhranjena, ili pretila, značajan utjecaj na poboljšanje stanja imaju redukcija tjelesne mase i općenito tjelesna aktivnost - kaže sugovornik.

Zagreb: Dario Rahelić, pročelnik zavoda u KBC Dubrava
Zagreb: Dario Rahelić, pročelnik zavoda u KBC Dubrava | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Naime, svaka tjelesna aktivnost djeluje na povećanje osjetljivosti tijela na inzulin pa se osobama s dijabetesom ili rezistencijom na inzulin zato preporučuje redovito vježbanje. 

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