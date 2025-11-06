Jerkov otpad preradi u eko gnojivo: 'Od vune koju drugi bacaju smo stvorili zlato'

U desetak godina košarkaške karijere osvojio sam 18 medalja i trofeja, ali supruga me u zadnjih nekoliko godina debelo premašila, priznanja i nagrade koja je dobila na najvećim svjetskim sajmovima inovacija i proizvoda daleko premašuju tu brojku, kaže nam naš proslavljeni košarkaš Željko Jerkov, koji sa suprugom Dragicom u Otočcu vodi uspješnu tvrtku Eko - Lika Greennovation. Riječ je o tvrtki koja otkupljuje i posebnim procesom prerađuje sirovu otpadnu vunu u dušično organsko gnojivo i zaštitu - repelent - pod brendom Woolee.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+