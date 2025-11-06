U biznis je bračni par Dragica i Željko Jerkov ušao s partnerom, košarkaškim trenerom Željkom Obradovićem. Cijela priča pokrenuta je 2020., ali je zbog COVID-a zamah dobila tek 2022.
Jerkov otpad preradi u eko gnojivo: 'Od vune koju drugi bacaju smo stvorili zlato'
U desetak godina košarkaške karijere osvojio sam 18 medalja i trofeja, ali supruga me u zadnjih nekoliko godina debelo premašila, priznanja i nagrade koja je dobila na najvećim svjetskim sajmovima inovacija i proizvoda daleko premašuju tu brojku, kaže nam naš proslavljeni košarkaš Željko Jerkov, koji sa suprugom Dragicom u Otočcu vodi uspješnu tvrtku Eko - Lika Greennovation. Riječ je o tvrtki koja otkupljuje i posebnim procesom prerađuje sirovu otpadnu vunu u dušično organsko gnojivo i zaštitu - repelent - pod brendom Woolee.
