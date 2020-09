Jesenska njega kože: Bogate kreme, ulja i hranjivi balzami

Baš kao što mijenjamo odjeću, na isti način potrebno je uvesti promjene u svakodnevnu njegu kože, ponajprije u smislu bogatih krema koje će se pobrinuti da lice i na vjetru i niskim temperaturama bude zaštićeno

<p>Koža treba promjene u njezi iz sezone u sezonu. Ljeti, tijekom toplijeg vremena, koža se prirodno više znoji i proizvodi više ulja, no kako je sve hladnije, tako i naša koža najednom djeluje sivije, a smanjena proizvodnja ulja dubinski je isušuje, komentirala je kozmetičarka i stručnjakinja za njegu kože Andrea Pfeffer iz Londona.</p><p>Predlaže da umjesto gel tekstura, koje su laganije i nježnije, koristimo bogate čistače, balzame i kreme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>- Sada je bolje koristiti kremaste formule, koje su bogatije i više hranjive od laganih, ljetnih krema. Tu su prvaci kreme namijenjene suhoj i jako suhoj koži. No, ako imate masnu kožu, predlažem da dodate u svoju kremu malo laganog ulja za lice - ističe stručnjakinja.</p><p>Ulja za lice općenito predlaže kao idealan beauty saveznik tijekom hladnih mjeseci.</p><p>- Ulja za kožu su bogata masnim kiselinama, koja su potrebna našoj koži za jačanje prirodne zaštite. Danas ima niz prirodnih ulja koja su namijenjena raznim tipovima kože - tumači Pfeffer.</p><p>Svako pojačanje, u smislu hidratacije i hranjivosti, je dobrodošlo, stoga predlaže i koji korak više, poput tonera ili esencije koje će dodatno hidratizirati kožu.</p><p>- Od seruma, predlažem one koji će popraviti stanje kože nakon ljeta - podsjeća na formule koje ujednačuju ten te su bogate AHA i BHA kiselinama. Hijaluronsku ističe kao ultimativni sastojak seruma koji je dobro koristiti tijekom čitave godine.</p><p>Ima još jedan super kozmetički proizvod koji znamo zaboraviti - riječ je o maskama, bilo onima u obliku plahtice ili bogatima, koje se nanose u sloju na lice.</p><p>- Bogate kremaste teksture maski su broj jedan u zimi, one su brzinski spas za sivu, isušenu kožu - zaključuje Pfeffer za <a href="https://www.vogue.co.uk/beauty/article/autumn-skincare-regime">Vogue.</a></p>