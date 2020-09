Prije nanošenja ruža napravite piling usana - izgledat će bolje

<p>Ruževi ne praštaju pogreške, pa se prije nanošenja preporučuje napraviti piling usana. On će ukloniti mrtve stanice kože, a krema će ih hidratizirati. Nakon toga poželjno je na usne staviti malo pudera u prahu kako bi boja ostala postojana. Ruž najčešće curi na suhim i ispucanim usnama.</p><h2>Olovka definira usne</h2><p>Olovka za usne neizostavan je alat za lijepo definirane usne jer sprječava curenje ruža. Ona treba biti tek nijansu tamnija od boje usana jer će sve tamnije od toga djelovati neprirodno. </p><p>Najbolji izbor su neutralne nijanse i boje mesa te kremaste i mineralne formule koje su nježne za usne. Olovka zahtijeva preciznost, ali i za one manje vješte postoji rješenje. To su prozirne olovke koje ne ostavljaju vidljivi trag, ali sprječavaju ruž da iscuri i daju usnama pravilan oblik. </p><h2>Highlighter štiti od 'prelijevanja'</h2><p>Osim olovke za usne, highlighter će također spriječiti curenje ruža. Odlična je zamjena za olovku, a nanosi se uz rub usana. Najbolji izbor su nude tonovi i boja breskve koji djeluju prirodno. </p><h2>Dugotrajni ruževi</h2><p>Dugotrajni ruževi odličan su izbor za postojan izgled i definirane usne jer ih ne treba često popravljati što znači da je i mogućnost od pogrešaka najbolja. Oni su obogaćeni uljima i vitaminima pa ne isušuju usne.</p><p>Odličan su izbor mat i hidratantne verzije, ali ne i kremasti ruževi. Oni zbog svoje teksture mogu izgledati kao da se razlijevaju. </p><h2>Maramica upija višak</h2><p>Želite li da vaš ruž traje dulje, a ne razlijeva se preko rubova nanesite prvo jedan sloj i potom na usne stavite maramicu koja će upiti ostatak. Upravo ćete tim postupkom stvoriti podlogu, a drugi sloj ruža dodat će završni sjaj, piše <a href="http://www.makeup.com/tricks-to-keep-lipstick-from-bleeding/" target="_blank">Makeup.com</a>. </p>