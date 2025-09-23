Jeste li član Mense? Evo kada su testiranja kod nas, a pokušajte riješiti i primjer zadatka

Testiranja će provoditi ovlašteni Mensini psiholozi, a rezultat testiranja stiže na e-mail adresu svakog pristupnika u roku od mjesec dana. Svi koji ostvare rezultat bolji nego 98 posto populacije, zaprimit će poziv za učlanjenje u Hrvatsku Mensu, koja ove godine ponovno broji rekordan broj članova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:20 U Dubaiju se otvara restoran koji će voditi AI chef | Video: 24sata/Reuters

Hrvatska Mensa povodom Međunarodnog dana inteligencije po prvi puta održava testiranja kroz tri tjedna. Testiranjima inteligencije u najvećim, ali i manjim gradovima, Hrvatska Mensa šesnaesti put uzastopce sudjeluje u obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije, o kojem je moguće više saznati na poveznici.

- Obradom rezultata anonimnih anketa, koje pristupnici ispunjavaju prije samog testiranja, utvrđeno je da gotovo 90 % osoba pristupa testiranju zbog znatiželje, slijedom toga, nastojimo putem promocije testiranja pozornost pridati baš tomu. Na taj način želimo potaknuti veći broj osoba da se testira i sazna svoj IQ - naveli su iz Odjela za organizaciju testiranja, pritom naglasivši da su proteklog vikenda testiranja održana u Varaždinu i Splitu uz vrlo dobar odaziv pristupnika, što predstavlja naznaku da će sličan odaziv biti i na predstojećim testiranjima.

Foto: PR

Važno je naglasiti da je rezultat testiranja strogo tajan, zna ga samo psiholog koji ispravlja testove i kandidat, a ima i međunarodno priznatu vrijednost.

Osim većih gradova, ove godine se testiranje održava i u Kutini, i to posljednje u ciklusu, koja će biti i domaćin ovogodišnjeg okupljanja članova Hrvatske Mense.

Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense webshop.mensa.hr, na kojem se može pronaći više informacija o testiranju, a na kojima primarni cilj nije postati članom Hrvatske Mense, nego testirati inteligenciju, što se i naglašava na svakom testiranju. Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika.

Kako bi se potencijalnim pristupnicima donekle približili zadaci s testiranja, u nastavku se nalaze primjeri zadataka (pokrijete donji dio slike da si sakrijete rješenje):

Foto: PR

Osim ugodnih druženja i zanimljivih putovanja, Hrvatska Mensa nudi članovima i niz pogodnosti, u rasponu od posebnih pogodnosti i popusta kod telekomunikacijskog operatora A1 Hrvatska do putovanja vlakom na svim relacijama unutar Hrvatske uz 50 posto popusta u suradnji s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz, a članovi popuste mogu ostvariti i kod sljedećih partnera: C.I.A.K. Auto, HGSPOT, portal Telegram, Verbatoria Hrvatska, GoKart Centar, Sova - škola za strane jezike, Magic Omens, Kliker - IT centar za djecu, igraonice.hr, moj-toner.com, u escape roomovima i kazalištima, te kod ostalih partnera koje je moguće pronaći na mensa.hr/prijatelji.