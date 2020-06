Nakon \u0161to je podijelila objavu iz \u010dasopisa 'Medium' u kojem je spisateljica priznala da radi vje\u017ebe za trbu\u0161njake samo kako bi do\u0161la do orgazma, Bec, osniva\u010dica programa 'Sweat With Bec', na\u0161alila se da bi 'coregazmi' mogli biti savr\u0161eni za njene programe treninga.

- Coregazmi su ponekad bolji od orgazma u seksu\u00a0- rekla je spisateljica. \u00a0

A ispada da ona\u00a0nije jedina.

Bec je podijelila nekoliko odgovora svojih pratitelja koji su joj otkrili da \u010desto do\u017eivljavaju coregazme dok vje\u017ebaju - i to bi ih do\u017eivljavali dok su vje\u017ebali 50 do 100 ponavljanja trbu\u0161nih vje\u017ebi s valjkom.\u00a0

- Imala sam orgazam dok sam radila 100 trbu\u0161njaka s valjkom, odnosno 'ab rollerom'. To je bila najbolja stvar ikada - otkrila je Bec jedna od sljedbenica.\u00a0

Nekoliko \u017eena priznalo je kako su mislile da su one jedine koje su iskusile orgazam tijekom vje\u017ebanja, a jedna je otkrila da zapravo izbjegava grupno vje\u017ebanje zbog straha od orgazma u javnosti dok radi vje\u017ebe za trbu\u0161ne mi\u0161i\u0107e.

Jedna korisnica Instagrama izjavila je da je u pro\u0161losti poku\u0161ala prona\u0107i odgovore o svojim orgazmima i pitala je nekoliko trenera o tome, a oni bi ju pogledali u \u0161oku.

- Ahhhh cijeli svoj \u017eivot imala sam ove probleme i svaki trener kojeg sam pitala o tome uvijek je mislio da sam luda. Lijepo je znati da nisam sama - napisala je jo\u0161 jedna od pratiteljica.

Coregazmi ili orgazmi koje do\u017eivite tijekom izvo\u0111enja vje\u017ebi za trbu\u0161njake nisu sasvim neuobi\u010dajeni, posebno za \u017eene i mu\u0161karce koji redovito rade na svojim trbu\u0161njacima.

Orgazam se posti\u017ee kao rezultat kontrakcije mi\u0161i\u0107a zdjelice koje su od presudne va\u017enosti za postizanje orgazma.

Za mu\u0161karce se vjeruje da se coregazmi mogu vezati za stimulaciju prostate.

Me\u0111utim, stru\u010dnjaci ka\u017eu da nemaju svi sposobnost postizanja ovakvog orgazma, a oni koji to mogu osjete ih na isti intenzivan na\u010din kao i tijekom seksa.

Dean Somerset, stru\u010dnjak za vje\u017ebanje, objasnio je da su coregazmi, ba\u0161 kao i redoviti orgazmi, potpuno jedinstveni za osobu koja ga do\u017eivljava. Me\u0111utim, dr. sc. Debby Herbenick, u svojoj knjizi 'The Coregasm Workout', obja\u0161njava da postoje odre\u0111ene stvari koje mo\u017eete u\u010diniti kako biste poku\u0161ali posti\u0107i orgazam izazvan vje\u017ebom.

Prvo, morate biti sigurni da dajete sve od sebe tijekom cijelog treninga i ne odustajete. Ovakvi orgazmi \u010de\u0161\u0107i su kod zahtjevnih treninga.

Me\u0111utim, tako\u0111er je va\u017eno poku\u0161ati opustiti svoj um i osigurati da se usredoto\u010dite na vje\u017ebanje i tijelo, umjesto da vam misli lutaju.

Da biste pobolj\u0161ali svoje \u0161anse da iskusite coregazam, tako\u0111er biste trebali razmisliti o redoslijedu va\u0161eg vje\u017ebanja, s tim da je najbolje zagrijati se kardiom prije nego \u0161to zapo\u010dnete s vje\u017ebama, pi\u0161e Daily Mail.

Jeste li čuli za coregazam? Žene kažu da je bolji od orgazma koji doživite tijekom 'običnog' seksa

Jeste li ikada radili vježbe za trbušne mišiće i doživjeli 'čudan' osjećaj? To je 'coreorgazam', vrhunac koji žene dožive tijekom različitih vrsta trbušnjaka

