Jeste li čuli za komplementarni i simetrični odnos? Niti jedan nije 'bolji' od onog normalnog

<p>Svaki par odlučuje za svoju vezu što su im prioriteti, što je fer što nije te odlučuju za što je tko zadužen u vezi. Parovi često teže ka 'ravnopravnom' partnerstvu, ali kako to točno izgleda ovisi o paru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prema terapeutkinji <strong>Elizabeth Earnshaw</strong> parovi danas obično spadaju u dvije kategorije: komplementarne ili simetrične. </p><h2>Što je komplementarni odnos?</h2><p>Komplementarni odnos mogao bi izgledati kao ono što se u povijesti kod parova smatralo tradicionalnim. Komplementarna veza je ona u kojoj jedna osoba radi X, a druga Y. Partneri dijele odgovornosti tako da je svaka osoba odgovorna za drugačiji aspekt zajedničkog života.</p><p>Na primjer, u tradicionalnom heteroseksualnom odnosu, muškarac bi bio hranitelj zadužen za zaradu i upravljanje novcem, dok bi žena bila domaćica zadužena za kuhanje, čišćenje i brigu o djeci.</p><h2>Što je simetričan odnos?</h2><p>U simetričnom odnosu, naglasak i važnost se stavljaju na jednaki napor oba partnera u svim područjima, za razliku od toga da svaka osoba učini nešto kako bi nadopunila drugu.</p><p>To znači da obje osobe odlučuju stupiti u odnos u kojem svaka osoba ima slične uloge. Oba partnera rade; oba partnera pristaju pomoći u odgajanju djece i održavanju kuće i slično. No kod ovakvih odnosa česti je problem što na kraju mentalno opterećenje i većina kućanskih poslova na kraju padne na ženu.</p><p>Simetrični odnosi danas postaju sve popularniji.</p><h2>Je li jedan bolji od drugog?</h2><p>Prema Elizabeth, niti jedan nije zdrav.</p><p>- Nema ničeg superiornog u bilo kojem odnosu. Uspješni odnosi mogu se stvoriti iz komplementarnih i simetričnih odnosa sve dok se obje osobe u vezi iskreno slažu oko dogovora - kaže Elizabeth za<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/symmetrical-and-complementary-relationships" target="_blank"> Mind Body Green.</a></p><p>Problemi nastaju, kaže ona, kada parovi misle da doživljavaju jednu vrstu veze, kada je stvarnost drugačija ili kada se ne mogu složiti oko toga kakvi žele biti.</p><p>Mnogi moderni parovi teže biti u simetričnim vezama, gdje svaka osoba većinu posla obavlja jednako. Međutim, zbog nedostatka razgovora, oni će često završiti u komplementarnim odnosima. Kad se to dogodi, to može dovesti do ogorčenja i zbunjenosti. Isto se događa i parovima koji navode da bi željeli komplementarnu vezu, a zapravo, jedna osoba istinski želi simetričnu vezu. </p><p>Čak i među ljudima koji tvrde da žele ravnopravniji odnos (tj. Simetričan odnos), žene i dalje završe obavljajući većinu kućanskih poslova.</p><p>Mentalno opterećenje odnosi se na to da je žena zadužena za nadgledanje zadataka kako bi ih partner obavio, podsjećajući ga da izvrši svoj dio zadataka i opet na kraju žena mora sve planirati. </p><p>U simetričnim odnosima parovi često dijele kućanske poslove i brigu o djeci ravnopravno - ali zaboravljaju uzeti u obzir to mentalno opterećenje, ponajviše zato što smo kao kultura jednostavno socijalizirali žene da automatski preuzmu tu ulogu i socijalizirali muškarce da to uopće ne registriraju. </p><p>Ni simetrični ni komplementarni odnosi nisu svojstveno 'bolji' od ostalih. Ono što je važno jest da se vi i vaš partner slažete oko vaših uloga i odgovornosti u vezi. U ovom slučaju, važno je da ljudi razgovaraju jedni s drugima o tome ispunjavaju li očekivanja.</p>