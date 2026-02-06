Ljubavna oaza Zlatka Dalića: Izbornik je za Valentinovo spremio nešto uistinu posebno

Ako još nemate plan za Valentinovo ili želite večer pretvoriti u pravo gastronomsko iskustvo, ovaj posebno osmišljeni valentinovski meni Zlatka Dalića donosi savršenu kombinaciju romantike za sve parove.

U ponudi su dva menija, oba započinju autorskim koktelom i završavaju slatkim zalogajem - uz čašu rosé vina Vinarije Josić.

MENU 1 - spoj toplih okusa i profinjene elegancije

Prvi meni otvara se koktelom 'Srce Vatreno' i couvertom, a zatim slijedi toplo predjelo koje spaja hrskavost i kremaste teksture - hrskava okruglica od krumpira punjena sirom i patkom, u panko mrvicama, poslužena na raguu od povrća.

Glavno jelo donosi pravi gourmet doživljaj: lungić s farsom od puretine i bučinim košticama, uz aromatiziranu prženu torticu od palente, kremu od batata i velouté umak sa šafranom. Večer završava simboličnim desertom - Amor, uz čašu rosé vina.

Varaždin: Restoran The Family, nogometnog izbornika Zlatka Dalica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Cijena menija: 45 eura

MENU 2 - mediteranska romantika na tanjuru

Drugi meni, također uz koktel 'Srce Vatreno' i couvert, idealan je za ljubitelje morskih okusa. Predjelo čini kreker od rižinog papira s tartarom od bijele morske ribe, kavijarom, kaparima i uljem od peršina.

Kao glavno jelo poslužuje se punjena jadranska lignja s rižotom od sipe, uz finu dalmatinsku garnituru i mediteranski umak. Slatki kraj rezerviran je za desert 'Ljubav u čokoladi', koji savršeno zaokružuje romantičnu večer, uz rosé vino Vinarije Josić.

Cijena menija: 45 eura

Ovi valentinovski meniji, iza kojih stoji Zlatko Dalić i njegov restoran, osmišljeni su kao cjelovito iskustvo od prvog gutljaja koktela do posljednjeg zalogaja deserta. Idealni su za parove koji žele obilježiti Valentinovo uz profinjene okuse i romantičnu atmosferu.