Novogodišnje seksualne odluke potrebne su svakom paru. Otkrit ćemo nekoliko lakih trikova za ponovno rasplamsavanje strasti - od toga da to radite posvuda osim u spavaćoj sobi do cilja od tri orgazma zaredom. Britanska stručnjakinja za seks i odnose, Tracey Cox dijeli osam odluka koje trebate donijeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo uključuje, između ostalog, izbacivanje seksa iz spavaće sobe i rješavanje svih seksualnih problema. Također nudi savjete o tome kako začiniti stvari, uključujući izvođenje fantazija. Sada je vrijeme, posebno na društvenim mrežama, kada mnogi ljudi obećavaju da će sljedeće godine učiniti sve što je moguće bolje. Vidjet ćete novogodišnje odluke o tome kako poboljšati zdravlje, jesti 'zeleno', više vježbati, raditi jogu svako jutro, također ćete pronaći i obećanja o postizanju ciljeva u karijeri, o održivijem življenju i slične.

Međutim, ono što nećete vidjeti jesu parovi koji razgovaraju o novim načinima koji će im pomoći da osnaže svoj seksualni život. Možemo se pretvarati da je to zato što prosječan par ne želi to iznijeti u javnu sferu. Ali to se ne događa previše ni privatno.

Zašto ulažemo trud u svako područje našeg života, shvaćajući da stvari trebaju osvježenje kako bi bile vitalne i žive, osim u seksu?

- Jer mnogi se još uvijek upuštaju u gigantski štetan mit koji kaže, kada je riječ o željama i strasti, u dobroj vezi, te se stvari jednostavno događaju. Nije potreban napor. Pa, ovdje sam da vam kažem da je to potpuno smeće! Naš seksualni život često je prva stvar u našem životu koja je ustajala, jer većina parova ima seks na potpuno isti način, svaki put. Ne dopustite da vam se ovo dogodi 2022. godine - istaknula je Tracey.

Evo osam jednostavnih načina da svom ljubavnom životu pružite ono što mu je potrebno.

1. Izbacite seks iz spavaće sobe

Da, hladno je. Da, udobnije je. Ali to je poljubac smrti za vaš seksualni život, ako je jedini put kada imate seks, onaj u vašem krevetu. Budite kreativni! Seksajte se u dnevnoj sobi, na sofi, dok gledate nešto uzbudljivo na televiziji. Učinite to pod tušem ili zajedno se okupajte u kadi, kao dio predigre. Stepenice su izvrsno mjesto za bolje isprobavanje neobičnih položaja, također pomažu u izjednačavanju visinskih razlika; skočite na kuhinjski pult i pustite partnera da vam tamo pruži oralni seks. 'Lokacija, lokacija, lokacija!' ne odnosi se samo na nekretnine!

2. Promijenite jednu stvar, svaki put kada se seksate

Dok mijenjate lokaciju, promijenite i bilo koju drugu stvar. Zaista nije važno što, mozgu nije potrebno puno da bi uobičajenu aktivnost pretvorio u nešto divlje uzbudljivo. Ako to obično radite ujutro, učinite to navečer, ili obrnuto. Ako uvijek skinete svu odjeću, ostavite nešto na sebi. Dodajte štikle ili ih skinite. Uključite glazbu. Koristite povez za oči. Razgovarajte dok to radite ili šutite. Nije bitno što ćete napraviti ako jednostavno prelazite između nekoliko omiljenih rutina u kojima oboje uživate. Glavni cilj je prestati upadati u klasičnu zamku para da radite istu stvar svaki put kada imate seks.

3. Osjećajte se sjajno u svom tijelu

Pregled 57 studija iz 2012., koji obuhvaća dva desetljeća istraživanja, pronašao je značajne veze između slike o tijelu i gotovo svakog čimbenika povezanog sa seksom: uzbuđenja, želje, orgazma, učestalosti seksa i seksualnog samopoštovanja. To nije nikakva viša znanost; ako se sramite svog tijela i mislite da je ružno, zašto biste htjeli da ga netko gleda ili dodiruje?

Studija za studijom daje isti rezultat iz godine u godinu: osjećati se seksualno privlačnim znači veću vjerojatnost da ćete uživati ​​u seksu, imati više orgazama, češće inicirati seks i bit će vam ugodnije razgovarati o seksu sa svojim partnerom.

Kako se osjećati bolje u svom tijelu?

Imajte više seksa jer naša podsvijest dobiva poruku da, ako naš partner želi voditi ljubav s nama, ne možemo biti tako loši. Vježbajte, ne samo da biste postigli savršeno tijelo, već da biste se osjećali spremnije i energičnije. Nemojte se upuštati u očekivanja društva da vaše tijelo mora izgledati na određeni način da bi bilo 'seksi'; to jednostavno nije istina. Seksi je stav, a ne izgled. Najpoželjniji ljudi na svijetu su samopouzdani i sretni u svojoj koži, a ne fizički savršeni.

4. Seksajte se češće ili dulje

Ne samo da ćete se zbog toga osjećati bolje u vezi sa svojim tijelom, već redoviti seks ima mnoge druge zdravstvene i emocionalne prednosti. Dobro je za vaše srce, kožu i krvožilni sustav. Pomaže da se osjećate povezanijim kao par, podiže vam raspoloženje i pomaže u borbi protiv depresije. Postavite si izazov koji će vas gurnuti izvan uobičajenih granica, ali koji će biti i ostvariv. To obično znači postavljanje ciljeva za naredna dva tjedna ili mjesec. Ako obično imate seks dva puta tjedno, cilj je povećati ga na pet puta. Ako ga imate jednom mjesečno, povećajte to do tri puta u sljedeća dva mjeseca. Ako ste zadovoljni učestalošću, ali ste skloni žuriti kroz seksualne sesije, dodajte dodatnih 10 do 15 minuta svakoj novoj seansi.

5. Riješite sve seksualne probleme

Nova godina je savršeno vrijeme za razgovore koje ste mjesecima izbjegavali. Ne moraju biti zlokobni poput onih koji zvuče kao 'Moramo razgovarati o našem seksualnom životu'. Ništa ne može zajamčeno spriječiti nekoga da sluša ono što imate za reći osim da to sročite kao da postoji ozbiljan problem. Većina ljudi paničari, prestane slušati i fiksira se na misli kao što su 'Uskoro ćemo prekinuti' ili 'Ja sam loš u krevetu'. Umjesto toga, pretvorite to u ležerne razgovore.

Ako niste sigurni uživa li vaš partner u onome što mu radite, sljedeći put kad budete imali seks, pitajte: 'Sviđa li ti se kad to radim ovako/ovdje? Hoćeš da radim jače/nježnije?'. Ili 'Koji način ti se najviše sviđa? Ovako ili onako?'. Ako želite više nečega, recite 'Volim kad to radiš. Možeš li to raditi duže?'. Ako želite da se nešto učini drugačije, recite: 'Volim to. Znaš li što još volim? Kad radiš X. To mi pruža odličan osjećaj'.

Ako želite isprobati nešto novo, recite: 'Sanjao sam sinoć da radimo X, poslušajte njihov odgovor, ako su zainteresirani, htjet će detalje i izgledat će zaintrigirano. Potaknite ih da vam kažu što ih pali, a što ne: najbolja stvar koju možete učiniti za svoj seksualni život je dati svom partneru do znanja da ste otvoreni za konstruktivne povratne informacije i da se nećete uvrijediti.

6. Preobrazite svoje seksualne tehnike

Svi smo krivi što konstantno koristimo iste tehnike kad god obavljamo oralni seks ili ručno stimuliramo partnera. Budite kreativniji u 2022.!

Uvijek koristite ruke kao i usta. Ako mu dajete oralni seks, pobrinite se da imate pristup njegovim testisima, anusu i perineumu, kao i njegovom penisu.

Spustite se na koljena i igrajte na kartu pokornosti, a ne samo da to radite postrance na krevetu. Ili sjedite na rub kreveta dok on stoji ispred vas.

Pustite da stavi vaše noge preko svojih ramena ili ih možete povući na prsa dok ležite na leđima. Isprobajte položaj u kojem ćete biti 'na sve četiri' dok on klizi ispod vas okrenut u suprotnom smjeru i koristi jastuke da se podigne na pravu visinu. Izvrstan položaj također je i onaj u kojem stojite raširenih nogu, naslonjeni leđima na zid.

Ako koristite svoje ruke na njemu, stanite iza njega i posegnite okolo za čim poželite - posebno je seksi ako to radite ispred ogledala kako bi partner mogao gledati.

Ako koriste prste na vama, dodajte lubrikant. To je najučinkovitiji način da se svaki dodir osjeća bolje.

Sjednite ispred njih. Raširite noge i natjerajte ih da sjednu iza vas, a vaše noge su s obje strane njihovih. Zatim mogu koristiti obje ruke na vašem klitorisu i vulvi ili jednu na vašim grudima.

7. Doživite više orgazama

Nije sve u onom naletu euforije od 30 sekundi do minute, ali da, neupitno, baš je lijep osjećaj kada se dogodi! Postoje načini da orgazmi budu intenzivniji i češći. Ako ne možete tek tako postići navedeno, budite vrlo oprezni s osobnim okidačima orgazma. Što više znakova nadolazećeg vrhunca vaš mozak može prepoznati, lakše će potaknuti orgazmički odgovor. Usredotočite se na ono što prirodno radite kada se približavate orgazmu; dišite brže, napnite mišiće dna i bedara, stenjite; i pretjerujte. Ako želite više od jednog vrhunca u jednoj sesiji, promijenite stil stimulacije. Ako je prvi bio oralni seks, sljedeći doživite s partnerom pomoću njegovih prstiju ili kroz penetraciju.

Upotrijebite vibrator za treći. Ciljajte na sekvencijalni orgazam, a ne na istovremeni. Imat ćete jači ako ste usredotočeni na vlastito zadovoljstvo, bez da pokušavate utvrditi gdje je vaš partner na ljestvici uzbuđenja. Predviđajte što se sprema, prije nego što se dodirnete. Trljajte svoja tijela tijekom spolnog odnosa i održavajte kontakt cijelim tijelom. Napnite mišiće dna zdjelice i dodajte erotičnu oštrinu seksualnom činu tako da ih povučete za kosu ili udarite po stražnjici, piše Daily Mail.

8. Nedostaje vam inspiracije da začinite svoj seksualni život?

Odaberite nekoliko ideja s ovog popisa: