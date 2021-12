Postoji nekoliko iznenađujućih i znanstvenih činjenica o orgazmima koje možda niste znali. Orgazmi su vrhunac izvrsnog seksa, nisu neophodni za seksualno iskustvo, ali zasigurno mogu biti slatki dodatak kada su ostvarivi. Iznijet ćemo nekoliko manje poznatih znanstvenih činjenica o njima.

1. Ženama prirodno nije teže doživjeti vrhunac

Često ćete čuti osobe kako orgazam opisuju kao nešto što je tajanstveno, nedostižno, pa čak i rijetko, unatoč činjenici da oko 95% žena obično s lakoćom doživi orgazam dok masturbiraju. Žene češće prijavljuju da se bore s orgazmom nego muškarci, ali ne radi se o biologiji. Riječ je o kulturnim normama i nedostatku informacija. Povijesno gledano, kulture diljem svijeta su seks uokvirivale isključivo oko muškog užitka, zbog čega i danas još uvijek povezujemo riječ 'seks' sa snošajem koji uključuje penetraciju penisa u vaginu, unatoč činjenici da sama penetracija neće stimulirati većinu vlasnica vagine na orgazam, i zašto stvari, kao što su oralni seks i stimulacija klitorisa, još uvijek povezujemo kao 'predigru' umjesto kao glavni čin.

To je i razlog zašto su tijekom prošlog stoljeća postojale tisuće studija o muškom užitku i disfunkciji, ali vrlo malo o ženskom seksualnom užitku i disfunkciji. The Week izvještava da PubMed, baza podataka za znanstvena istraživanja, ima gotovo pet puta više studija o muškom seksualnom užitku nego o primjerice ženskoj seksualnoj boli. Medicinski establišment proveo je zapanjujuće malo vremena istražujući kako vagine djeluju i što ih uzbuđuje. Tek u posljednjem desetljeću konačno se počelo govoriti o punoj strukturi klitorisa, što je unutarnja struktura koja se proteže oko 10 cm u tijelo i obavija vaginalni kanal.

2. Samo učenje o jazu u orgazmu povećava vjerojatnost da će ga imati žene

Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Sex Education ranije ove godine provelo je ispitivanje žena prije i nakon predavanja o seksu. Neke od njih pohađale su opći tečaj o ljudskoj seksualnosti iz antropološke perspektive, dok su druge slušale tečaj koji je posebno govorio o raskoracima u orgazmima, odnosno činjenici da 95% muškaraca doživljava vrhunac svaki put kada imaju seks, u usporedbi sa 65% žena, a postoje neke studije koje pokazuju da je jaz još veći. Žene na potonjem tečaju izvijestile su da su nakon toga imale više i bolje orgazme. Znanje je moć! Kvalitetan seksualni odgoj doslovno mijenja živote.

3. Žene također doživljavaju orgazam u snu

Znamo da dječaci ponekad mogu doživjeti noćni vrhunac, što se odnosi na orgazam i ejakulaciju dok spavaju, otuda potječe i izraz 'mokri snovi'. No, davne 1953., istraživač seksa Alfred Kinsey otkrio je da je 37% žena doživjelo orgazam u snu do svoje 45. godine, a nedavna istraživanja pokazuju da žene počinju imati sve više seksualnih snova. Jedna objavljena studija u časopisu Psychology & Sexuality ove je godine otkrila da je više od jednog od pet ženskih snova erotske prirode.

- Suprotno uvriježenom mišljenju, mokri snovi nisu samo za dječake adolescente - kaže za Emily Morse, dr. sc, doktorica ljudske seksualnosti i stalni stručnjak za seks u SKYN Condoms. 'Tijekom REM-a, ako vam je san dovoljno vruć, dotok krvi u vašu vaginu će se povećati i može dovesti do vašeg vlastitog noćnog orgazma. Ovo nije ništa novo i sigurno nije neuobičajeno', dodaje.

4. Nisu svi vrhunci seksualne prirode

Ljudi su također prijavili da doživljavaju orgazam kao odgovor na uobičajene neseksualne situacije i iskustva, kao što su turbulencija, pranje zubi, stimulacija gležnjeva, porođaj, dojenje, slušanje određenih vrsta glazbe i mnoge druge neobične stvari.

- Može biti da orgazam nije nužno seksualni ili genitalni događaj te ga je bolje smatrati skupom neuropsiholoških procesa, pri čemu su genitalni i/ili seksualni orgazmi neke, ali ne sve vrste orgazama dostupnih ljudima - pišu istraživači koji stoje iza jedne nedavne studije o varijabilnosti orgazama. Seksualni vrhunac se najbolje može smatrati neuropsihološkim procesom s promjenjivim iskustvom povezanim s različitim oblicima stimulacije, uključujući prizore, zvukove, okuse, teksture, slike i/ili bol i njihovo ublažavanje, prenosi MBG.

5. Gotovo polovica oženjenih muškaraca ne može prepoznati kada je partnerica doživjela vrhunac

Muškarci koji spavaju sa ženama nisu baš dobri u prepoznavanju kada je njihova partnerica doživjela orgazam. Nedavna studija u Journal of Sexual Medicine ispitala je više od 1600 vjenčanih heteroseksualnih parova o njihovom seksualnom životu i otkrila je da 43% muževa pogrešno percipira koliko često njihova žena doživljava orgazam. Odnosno, mislili su da njihove žene doživljavaju vrhunac puno češće nego što su njihove žene zapravo prijavljivale da ih imaju. Postoje očigledni razlozi za to, obično postoje fizički dokazi kada osoba s penisom doživi orgazam - tzv. ejakulacija, ali to nije slučaj za osobe s vaginama. Kao što objašnjava web stranica Planned Parenthood, ne postoji način da se utvrdi je li žena doživjela orgazam - jedini način da to budete sigurni je da je pitate.

6. Stimulacija cerviksa također može izazvati orgazam

Vaš cerviks, koji povezuje maternicu s vaginom, također može biti vrlo osjetljivo područje. Uđite u cervikalni orgazam. Cervikalni orgazam može se postići kada je žena stvarno uzbuđena, objašnjava Morse, jer ako nije dovoljno uzbuđena, može biti bolno. Ovaj osjećaj se umnogome razlikuje od stimulacije klitorisa jer zapravo potječu iz dva različita živčana sustava. Zahtijeva više vremena i vježbe i javlja se samo s dildom, vibratorom ili penisom. Većina žena ih opisuje kao osjećaj 'potpunog ispunjenja tijela'.

Treba puno raditi kako bi se stvorila istinska jednakost orgazama među spolovima, a informacije su jedan od najmoćnijih načina za to. Stoga proširite dobar glas tako što ćete iznijeti nekoliko zabavnih činjenica o vrhuncu tijekom sljedećeg izlaska s ekipom ili sljedeći put kada budete u krevetu sa svojim partnerom. Što više svi pričamo o tome, to ćemo imati bolji seks.