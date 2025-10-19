Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NUDI SE NAGRADA

Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima
Foto: canva/facebook

Zabrinuta vlasnica na Facebooku pokušava pronaći dvije ljubimice koje su se udaljile uz svog doma na Horvatima. Pasa nema od 13. listopada, a vlasnica nudi nagradu za pronalazak

Zabrinuta vlasnica, Dražena Sagena Ormoz traži pomoć građana. Njezine dvije ljubimice udaljile su se iz svog doma 13. listopada na Horvatima i od tada više nisu viđene. Vlasnica nudi i nagradu u slučaju pronalaska. Ukoliko ste ih vidjeli možete ju kontaktirati na broj 0915752773.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska
LINGVISTIČKA SKALA

Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska

FSI klasificira jezike prema tome koliko je sati prosječno potrebno govornicima engleskog jezika da dosegnu profesionalnu radnu razinu. Jezici su podijeljeni u pet kategorija, od najlakših do izuzetno teških, uzimajući u obzir gramatičku složenost, fonetiku, kulturne razlike i udaljenost od engleskog jezika
Veliki tjedni horoskop: Strijelcu je poželjno biti samozatajan, Jarca čeka novi ljubavni početak
OD 19.10 DO 25.10.

Veliki tjedni horoskop: Strijelcu je poželjno biti samozatajan, Jarca čeka novi ljubavni početak

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025