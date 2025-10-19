Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima

Zabrinuta vlasnica, Dražena Sagena Ormoz traži pomoć građana. Njezine dvije ljubimice udaljile su se iz svog doma 13. listopada na Horvatima i od tada više nisu viđene. Vlasnica nudi i nagradu u slučaju pronalaska. Ukoliko ste ih vidjeli možete ju kontaktirati na broj 0915752773.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+