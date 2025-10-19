Zabrinuta vlasnica na Facebooku pokušava pronaći dvije ljubimice koje su se udaljile uz svog doma na Horvatima. Pasa nema od 13. listopada, a vlasnica nudi nagradu za pronalazak
NUDI SE NAGRADA
Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima
Čitanje članka: < 1 min
Zabrinuta vlasnica, Dražena Sagena Ormoz traži pomoć građana. Njezine dvije ljubimice udaljile su se iz svog doma 13. listopada na Horvatima i od tada više nisu viđene. Vlasnica nudi i nagradu u slučaju pronalaska. Ukoliko ste ih vidjeli možete ju kontaktirati na broj 0915752773.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku