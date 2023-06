Jeste li lizač ili bacač? Što radite s ambalažom u kojoj je sladoled

Ljeto, a to znači i uživanje u gomilama sladoleda. Kao što se ljudi dijele na one koji, recimo, uvijek ustaju starijima u tramvaju i one koji to nikad ne čine, tako se dijelimo i na one koji papir u kojem je sladoled 'umotan' poližu i oni koji to nikada ne čine.

Prva grupa ljudi, ližući tu ambalažu, tvrdi papir u kojem je sladoled umotan, zapravo ne želi nijedan gram ostaviti nepojeden, dok druga, iz različitih razloga, najčešće higijenskih, nikada taj papir ne bi polizala.

U anketi nam odgovorite kojoj grupi pripadate. Ližete li papir od sladoleda?