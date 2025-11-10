Jeste li noćni izjelica? Najbolje i najgore namirnice koje možete pojesti usred noći

Većina ljudi se barem jednom zatekla u situaciji da u gluho doba noći stoje pred frižiderom i vade sve redom kako bi zadovoljili, često nesvjesnu, potrebu za hranom. Saznajte zbog kojih namirnica nećete požaliti sljedeće jutro
Izbor hrane navečer može značajno utjecati na kvalitetu sna, probavu i raspoloženje. Dok određene namirnice mogu pomoći da se opustite i lakše utonete u san, druge uzrokuju žgaravicu i težinu u želucu.
NAJGORE: HLADNA PIZZA
Iako izgleda primamljivo, masna i teška pizza lako može izazvati žgaravicu. Za noćni obrok bolje je birati lagane zalogaje s manje od 200 kalorija.
NAJBOLJE: POLA PUREĆEG SENDVIČA
Cjelovite žitarice probavljaju se sporije, dok puretina sadrži triptofan, aminokiselinu koja potiče stvaranje melatonina i pomaže uspavljivanju. Ako ne volite puretinu, tu je tost s maslacem od kikirikija ili badema, koji povećava razinu serotonina i pomaže opuštanju.
NAJGORE: BURRITO S GRAHOM I SIROM
Masna i začinjena jela prije spavanja gotovo su zajamčen recept za žgaravicu. Osim toga, grah može izazvati nadutost i plinove.
NAJBOLJE: INTEGRALNI KREKERI SA SIROM
Kombinacija nekoliko integralnih krekera s malom količinom sira odličan je izbor. Dobar je uz to i svježi sir, koji također sadrži triptofan.
NAJGORE: ČIPS
Masnoća i sol loša su kombinacija prije spavanja, a uz to ih je lako pretjerano pojesti.
NAJBOLJE: KOKICE
Ako nisu pune maslaca i soli, kokice su zapravo odlična kasnonoćna grickalica. Bogate su vlaknima i cjelovitim žitaricama pa su zasitnije od čipsa i pomažu da izdržiš do jutra bez prejedanja.
NAJGORE: KEKSI I ČOKOLADA
Velika količina šećera može kratkoročno razbuditi kad bi se trebao umiriti, a nakon kratkog „šećernog skoka“ često slijedi nagli pad energije i loše raspoloženje.
NAJBOLJE: GRANOLA PLOČICA S MALO ŠEĆERA
Granola pločica s malo šećera može biti zdrava zamjena za keks, naročito ako ima proteine i vlakna. Alternativno, pojedite pola banane i šaku badema, bogati su magnezijem koji opušta mišiće i sadrže triptofan koji pomaže snu.
NAJGORE: SLADOLED
Iako mami s police zamrzivača, sladoled je prepun masti i šećera koji mogu ometati san. A ako sadrži čokoladu, dodatni kofein samo će pogoršati situaciju.
NAJBOLJE: GRČKI JOGURT
Za kremastu poslasticu bolju od sladoleda, odaberi grčki jogurt, pun je proteina i kalcija.
NAJGORE: SLATKE ŽITARICE
Šećerom bogate pahuljice možda zvuče bezazleno, ali sadrže ugljikohidrate koji te neće dugo zasititi. Ako želiš zdjelicu žitarica prije spavanja, biraj one s malo šećera i puno vlakana.
NAJBOLJE: ZOBENA KAŠA
Zobena kaša nije rezervirana samo za doručak. Topla i umirujuća, pomaže tijelu da se opusti, a vlakna i melatonin u zobi potiču dobar san.
NAJGORE: GAZIRANA PIĆA I KOFEIN
Kavu obično izbjegavamo navečer, ali i čaj i gazirani sokovi često sadrže kofein koji može remetiti san. Čak i bezkofeinska gazirana pića mogu izazvati nadutost i žgaravicu zbog mjehurića. Alkohol također nije rješenje, iako može uspavati, remeti faze sna.
NAJBOLJE: BILJNI ČAJ
Šalica biljnog čaja bez kofeina može biti idealan završetak dana. Kamilica, pasiflora i valerijana poznate su po svom umirujućem djelovanju.
