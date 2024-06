Jeste li osjetili 'ublažavanje' u vezi? Trebali biste se zabrinuti

Važno je napomenuti da ublažavanje nije nužno loše, posebno na početku veze prije nego što ste uspostavili granice ili bilo kakvu vrstu ekskluzivnosti. Međutim, nakon što definirate vezu i kažete: 'U redu, predani smo jedno drugome', onda to malo ulazi u područje izdaje.

- Ublažavanje obično proizlazi iz izbjegavanja, straha i nesigurnosti u vezi - objasnila je Tenesha Wood, savjetnica za veze.

Što je "cushioning" u vezi?

Prema Urban Dictionaryju, događa se kada se netko zabavlja s drugim potencijalnim romantičnim "opcijama" dok je u vezi s nekom osobom.

Ako se netko boji da je veza osuđena na propast, mogao bi razmisliti o opcijama za "ublažavanje" posljedica prekida (otuda i naziv). Možda zadržavaju osjećaje iz prošlih veza, traže pažnju i potvrdu od drugih ili duboko u sebi znaju da njihov partner nije pravi za njih i žele izbjeći bolan prekid.

Može se dogoditi kada se netko ne osjeća potpuno ispunjeno u svojoj vezi. Možda je partner emocionalno nedostupan ili ne komunicira na zdrav način — oni tada mogu tražiti partnerstva izvan veze kako bi ispunili te potrebe.

- Zbog straha da veza neće uspjeti, zapravo se već pripremate za neuspjeh jer razmišljate o tome kada će završiti - kaže Wood.

Kako znati da vam se to događa?

Ako mislite da partner "ublažava", ako je distanciran ili hladan prema vama, ili imate neki loš predosjećaj; najbolja stvar za vas je da budete otvoreni i izravno popričate o tome. Možda ćete se ustručavati jer će vas biti strah odgovora, ali čekajući ćete si učiniti samo goru stvar i prolongirati neizbježno.

Otvoren razgovor može dovesti do toga da vam partner prizna i da pokušate poraditi na problemu. Vaš partner definitivno mora pobijediti svoje strahove i naći način da postane siguran u vaš odnos. No ako ne preuzima odgovornost za svoje postupke ili negira, možda to nije veza u kojoj želite ostati. Ili ćete u razgovoru ustanoviti da su partnerove sumnje opravdane i raskrstiti na miran način.

Ako ste vi ti koji "ublažava", zapitajte se zašto

To je dobro za povezivanje sa samim sobom i onim što se događa s vama kao osobom i kao dijelom veze.

Postavite si ova pitanja:

Izbjegavam li intimnost i ranjivost? Pokušavam li nadoknaditi stvari koje mi nedostaju u vezi? Mogu li o tome razgovarati sa svojim partnerom i reći, želim da ovo uspije? Ili želim pogledati druge izglede?

Razmislite o svojim odgovorima na ova pitanja i razmislite o tome što doista želite od svoje veze. Ako na kraju ispadne da vaš partner nije za vas, onda je to u redu — samo budite iskreni prema sebi i prema njima, piše Refinery29.