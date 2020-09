Jeste li ranoranilac ili noćna ptičica? To može utjecati i na vaš odabir karijere i na inteligenciju

Večernji tipovi su više ekstroverti i imaju tendenciju biti pjesnici, umjetnici i izumitelji, dok su jutarnji tipovi česće službenici i knjigovođe, rekao je Jim Horne, profesor psihofiziologije iz Velike Britanije

<p>Sposobnost ljudi da kontroliraju svoj cirkadijalni ritam, bioritam koji obuhvaća period od 24 sata, znak je inteligencije, zaključili su to znanstvenici nakon brojnih istraživanja provedenih na tu temu.</p><p>Kažu kako su naši preci evolucijski bili skloniji osluškivanju bioritma i sukladno s time su išli spavati i budili se, što mnogi i danas smatraju dobrom navikom. Međutim, u današnje vrijeme ljudi sami određuju kada im je vrijeme za spavanje i buđenje, neovisno o cirkadijalnom ritmu, neki manje neki više. </p><p>- Za većinu životinja vrijeme spavanja i budnosti određeno je prirodnim okolnostima, a sinkronizirano cirkadijalnim ritmom koji nadzire ciklus spavanja kao i sve ostalo. Međutim, ljudi imaju jedinstvenu sposobnost da kognitivno nadjačaju svoj unutarnji biološki sat i njegove ritmičke učinke. Iako postoje neke individualne razlike u cirkadijalnom ritmu, gdje su neki pojedinci više noćni tipovi od drugih, ljudi su u osnovi dnevni tipovi jer se uvelike oslanjali na vid za navigaciju - pojasnili su u svojem istraživanju '<a href="https://personal.lse.ac.uk/kanazawa/pdfs/paid2009.pdf" target="_blank">Why night owls are more intelligent</a>'.</p><p>Autori studije <strong>Satoshi Kanazawa</strong> i <strong>Kajai Perina</strong> kažu da su ljudi koji su 'noćne ptice', možda inteligentniji od upravo zbog te sposobnosti kontrole nad vlastitim bioritmom.</p><p>- Naši su preci na spavanje išli rano i rano ustajali, a ako odstupamo od ove norme, znači da smo usklađeniji s modernim životom, a to je samo po sebi znak inteligencije - tvrde autori studije.</p><p>Ipak, na umu treba imati i detalj da u današnje vrijeme ljudi ostaju dulje budni zbog umjetne rasvjete dok su u davna vremena naši preci išli spavati brzo nakon zalaska sunca jer po mraku nisu mogli ništa raditi, a ustajali su rano, s prvim zrakama sunca, kako bi iskoristili svjetlo dana za sve što treba napraviti za preživljavanje.</p><h2>Ljudi 'noćne ptice' su uspješniji na testovima inteligencije</h2><p>I istraživači na Sveučilištu u Madridu pozabavili su se ovom temom i otkrili da ljudi 'noćne ptice' postižu bolje rezultate na testovima inteligencije od onih koji rano idu spavati i rano se ustaju. </p><p>- Večernji tipovi su više ekstroverti i imaju tendenciju da budu pjesnici, umjetnici i izumitelji, dok su jutarnji tipovi često službenici i knjigovođe - rekao je <strong>Jim Horne</strong>, profesor psihofiziologije na britanskom Sveučilištu Loughborough. </p><p>- Ako imamo jasnu želju i slušamo svoje tijelo, kao što je odbijanje ustajanja ujutro, to znači da smo neovisni, a ljudi koji slijede svoje strasti i pokazuju jasne znakove su kreativniji i smišljaju vlastita rješenja - nadovezali su se Satoshi Kanazawa i Kajai Perina.</p><p>Osim njih, i istraživači sa Sveučilišta u Liegeu u Belgiji su proučavali ljude koji su skloniji noćnim aktivnostima te one koji su aktivniji ranije ujutro. Mjerili su im aktivnost mozga, sat i pol nakon buđenja i 10 nakon sati buđenja. </p><p>U testiranju nakon sat i pol od buđenja, pojedinci koji idu spavati rano i rano ustaju kao i oni koji su 'noćne ptice' - bili su podjednako produktivni. Ali, deset sati nakon buđenja, ljudi 'noćne ptice' bili su produktivniji od ranoranioca.<br/> <br/> I istraživači sa Sveučilišta u Southamptonu promatrali su obrasce spavanja kod 1229 muškaraca i žena, kao i njihove socioekonomske okolnosti.</p><p>Istraživanje je pokazalo da su ljudi, koji su išli na spavanje oko ponoći i ustajali nakon osam sati ujutro, imali veće prihode i bili su sretniji - vodili su ugodniji život u usporedbi s ranoraniocima.</p><p>Ipak, i dulje spavanje ima svojih granica. Istraživanje je, također, pokazalo da su pojedinci, koji su provodili 12 i više sati u krevetu, bili pod većim rizikom od preuranjene smrti. Ljudi s najnižim rizikom bili su oni koji su spavali osam sati, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/snooze-button-intelligent-study/?trkid=soc-rd-facebook " target="_blank">Reader's Digest.</a></p><p> </p>