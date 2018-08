Jeste li se ikada zapitali što se to događa u tijelu dok trčimo?

Svakodnevno dugo sjedenje na poslu, rokovi koje treba poštovati, brojni zahtjevni zadaci... To su samo neki od mini stresora koji svakodnevno utječu na naše fizičko i mentalno zdravlje. Kako nam takav stresan i ubrzan način života ne bi nanio negativne posljedice, potrebno je pobrinuti se o vlastitom zdravlju. Naravno, sve je lakše uz podršku.

Osim podrške obitelji i prijatelja, odličan motivator može biti vaše radno okruženje, kolege s kojima provodite jednu trećinu svog dana. Uostalom, oni najbolje razumiju s kakvim izazovima se svakodnevno suočavate. Prava prilika za takav team buliding je MAGENTA 1 B2B RUN, najveće poslovno sportsko natjecanje koje okuplja djelatnike iz različitih kompanija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon Splita, Rijeke i Osijeka, svoju ekipu možete okupiti i u Zagrebu 13. rujna 2018. Stazom dugom 5 kilometara krenite zajedno u borbu protiv stresa, a vaše tijelo će vam biti zahvalno! No osim druženja s kolegama, važno je razmotriti ostale važne prednosti ove fizičke aktivnosti.

Jeste li se ikada zapitali što se zapravo događa u našem tijelu dok trčimo?

U prvih nekoliko sekundi, mišići počinju crpiti molekule energije koje tijelo stvara iz hrane - adenozin trifosfat (ATP).

U prvih 90 sekundi, stanice počinju koristiti glikogen - oblik glukoze koji se skladišti u mišićima i glikozu iz krvi.

U prvih nekoliko minuta, srce počinje pojačano pumpati krv i krv se usmjerava ka mišićima. Istovremeno se smanjuje dotok krvi organima kojima to trenutačno nije neophodno, poput probavnih organa. Ubrzano disanje javlja se uslijed pokušaja tijela da što bolje iskoristi glukozu.

Počinje pojačano sagorijevanje kalorija, što povećava tjelesnu temperaturu. Na što organizam odgovara pojačanim znojenjem, kako se ne bismo „pregrijali“.

Nakon 10 minuta

Mišićima je sada potrebno sve više kisika kako bi sagorijevale glukozu i masti, zato disanje može postajati sve teže i teže. Tada je važno prilagoditi tempo kako bismo se zaštitili od nakupljanja mliječne kiseline tj. kasnije upale mišića. Mnogi će početnici u ovom razdoblju poželjeti odustati, no izuzetno je bitno ustrajati te zadržati pravilnu formu trčanja. Vaše će vam tijelo biti zahvalno!

Foto: 123RF

Nakon 30 minuta

Šećer dolazi na kraju. Organizmu više nije potrebno toliko energije i nagrada za to je oslobađanje hormona sreće. Osjećat ćete se zadovoljno i energično, što će vas potaknuti da sutra opet trčite.

Istraživanje iz 2014., objavljeno u časopisu Journal of American College of Cardiology pokazalo je kako samo 5 minuta trčanja dnevno smanjuje rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima. Naime, naše srce je mišić koji radi i kad mi odmaramo. No, da bi mišić bio jak, treba ga trenirati.

Da bi srce bilo jako, potrebno je vježbati. Tijekom trčanja naše srce pojačano pumpa krv, što znači da je manja vjerojatnost od nastanka krvnih ugrušaka. Istovremeno, u mozgu se oslobađa hormon endorfin – tako zvani hormon sreće. Uloga endorfina također je i blokiranje boli. Zato se poslije treninga osjećamo sretnije i zadovoljnije.

No, endorfin nije jedini hormon koji se vježbanjem pojačano otpušta u krvotok. U našem tijelu djeluje oko 200 hormona koji imaju

ulogu kemijskih glasnika među stanicama te tako reguliraju fiziološke procese.

Somatotropin – hormon rasta

Potiče mišićni razvoj i tonus mišića, a zaslužan je i za snagu kostiju, čvrstoću tetiva, ligamenata i hrskavica. Hormon rasta djeluje i na pojačano iskorištavanje masti za dobivanje energije pa samim time i na reguliranje tjelesne mase.

Foto: Dreamstime

Testosteron

Hormon koji je važan za oba spola, služi za održavanje mišićnog tonusa, volumena, snage i povećanje bazalnog metabolizma. Smanjuje masnoće u tijelu, a povećava osjećaj samopouzdanja.

Estrogen

Zaslužan je za povećanu razgradnju masnoća koje je tijelo skladištilo te dugoročnim vježbanjem povećava bazalni metabolizam.

Tiroksin

Ubrzava metabolizam većine stanica u tijelu što nam pomaže da se osjećamo energičnije, ali i povećava potrošnju kalorija. Redovitom tjelovježbom također se povećava razina tiroksina u mirovanju.

Inzulin

Inzulin je hormon koji regulira razinu glukoze u krvi. Pretjerano izlučivanje inzulina dovodi do proizvodnje masti unutar stanice, zato se još naziva i hormonom masti. Razina inzulina u krvi smanjuje se 10 minuta nakon početka aerobnog vježbanja te se nastavlja smanjivati u idućih 70 minuta.