Donosimo vam vodič za početnike, za Shibari, japanski oblik vezanja užetom. Ako ste ikada maštali o osjećajima koji pokrivaju 'ropstvo, disciplinu, dominaciju i pokornost te sadomazohizam', ako vas privlači ideja koja podrazumijeva davanje i primanje seksualnog užitka kroz dominaciju, ideja da ste vezani ili da vi vežete partnera u spavaćoj sobi, onda bi mogli isprobati jedan oblik takvog 'ropstva' - Shibari - također poznat kao 'japansko vezivanje'.

Što je Shibari?

Shibari, što u prijevodu znači 'vezati', vrsta je igre koja uključuje vezivanje ljudi užetom. Također se naziva i japansko ropstvo, shibari je ukorijenjen u industriju zabave za odrasle od početka 20. stoljeća do danas, kaže Midori, seksologinja i autorica Zavodljive umjetnosti japanskog ropstva.

- Shibari je nastao kao podzemni oblik kulturološki specifične igre erotske fantazije, u kojoj uživaju obični ljudi, a koja je usredotočena na erotsku nostalgiju prošlih razdoblja - objašnjava Midori. Na isti način na koji europski narodi baštine u svoje seksualne igre legende i oruđa srednjovjekovnog europskog zatočeništva i okova, tako su i japanski narodi pronašli tjelesnu inspiraciju u povijesnim bajkama svojih zarobljenih djevojaka i heroja, dodaje.

Tijekom posljednjih desetak godina, Shibari postaje vrlo popularan i izvan Japana. Danas odrasli u njemu uživaju u privatnosti svojih domova, a nerijetko je glavna tema u scenskim nastupima i u pornografiji, kaže stručnjakinja.

Uobičajene pogrešne percepcije

Kako je ova tehnika stekla popularnost izvan Japana, također je došlo do porasta netočnih priča koje se javljaju oko Shibarija i njegove povijesti, kaže Midori. Za takve pripovijesti kaže da su često vrlo romantične i privlačne, kao i raskošne priče, gdje je Shibari plemenita i složena umjetnička forma, koja se prenosi od samuraja i učitelja do njihovih sljedbenika. Drugi pak tvrde da je Shibari cijenjena umjetnička forma i duhovna praksa u Japanu. Ti su narativi, međutim, objašnjava Midori, nažalost duboko problematični jer su još jedan oblik kulturnog prisvajanja izvan konteksta. Ostale pogrešne percepcije uključuju i tumačenja poput onog da je Shibari duhovni čin. Unatoč popularnom vjerovanju, on nije duhovna praksa u Japanu. Midori kaže da je normalno da neki njegovi ljubitelji posvuda 'pronađu trenutke emocionalne katarze' i 'učine to svojim oblikom duhovnog istraživanja', ali te stvari ne pripadaju isključivo Shibariju. Tako je i s ljudima koji uživaju u drugim oblicima seksualnih užitaka, kao što su vezanje kožom, bičevanje, igra iskušenja te dominacija i pokornost, između ostalih, objašnjava ona.

Shibari je kompliciran i težak

Japansko ropstvo može biti nestašan dio seksualne igre ili mirovanja u kaotičnom svijetu, ali i sve ono između. Shibari mora biti složen i težak. Iako može biti kompliciran, najviše zbog fotografija koje izgledaju fizički zahtjevnije, zapravo on to nije.

- Ne morate proučavati i savladavati složene forme koje možda nisu ni zdrave za vas ili tijelo vašeg partnera. Nekoliko osnovnih čvorova, ili možda jednostavniji tjelesni pojas, je u redu, dobar, i dovoljno vruća zabava za većinu ljudi. Kad je riječ o tome, radi se o međusobnom vezivanju radi zajedničke zabave i senzualnog užitka. To ne bi trebalo biti zastrašujuće ili iritantno - kaže ona.

Shibari je isključivo seksualni užitak

Promatrajući izvana, Shibari se može činiti kao da je usredotočen isključivo na seksualni užitak, ali to nije uvijek slučaj. Prema certificiranom seksualnom edukatoru Dainisu Graverisu, različiti ljudi imaju različite motive za uključivanje u ovu vrstu vezivanja užetom. Ljudi često osjećaju pobuđenu tjelesnu svjesnost tijekom i nakon shibarija, primjećuje, ali ne mora svako iskustvo uključivati ​​seksualnu stimulaciju. Međutim, i dalje će on biti doživljaj nečeg intimnog i pružit će vam to da ćete osjećati se bliže drugoj osobi zbog povjerenja uključenog u to iskustvo.

Shibari je nasilan

Graveris kaže da bol može biti element Shibarija, ali ne bi trebala biti intenzivna, poput mučenja, niti bi trebala biti neugodna. Japansko vezivanje smišljeno je za uživanje, a ne za nešto zbog čega ćete patiti, kaže on. Povjerenje je još jedan vitalni element koji se javlja tijekom igre Shibarija između vas i vašeg partnera. Kako biste bili sigurni da ćete zadržati kontrolu nad situacijom i da vas neće toliko boljeti da iskustvo postane neugodno, pobrinite se da od samog početka razjasnite svoje međusobne granice. Također, možete smisliti sigurne riječi i razgovarati o neverbalnim znakovima, na primjer kako bi to moglo izgledati kada uživate ili ako ste uznemireni, piše MBG.

Shibari je poput drugih oblika ropstva

Japansko ropstvo i drugi oblici ropstva različite su vrste igre užetom. Osim različitih materijala užadi koji se koriste u svakoj, motivi i estetika također su vrlo različiti, kaže Graveris.

- Zapadno ropstvo podrazumijeva više funkcionalnu ulogu ili vezivanje nekoga u svrhu sputavanja. S druge strane, Shibari više brine o estetici vezanja nekoga - objašnjava on. Prvi oblik ropstva koristi vezivanje kao praksu predigre u kojoj parovi imaju seks odmah nakon toga, u međuvremenu, svaki čvor nosi značenje u shibariju. Može se reći da iskustvo iz shibarija dolazi iz procesa vezanja ili vezivanja, znači onoga što se događa tijekom igre, a ne onoga što dolazi nakon, tj. seksa, objašnjava Dainis.

Prednosti Shibarija

Promiče intimnost

Tajna vezanja užetom i Shibari zabave o kojoj većina ljudi ne govori je da zahtijeva bliski kontakt, puno međusobnog osjećanja i stalnu seksi komunikaciju, pojašnjava Midori.

Lako je i beskonačno prilagodljiv

Kao i kod većine stvari u životu, ne postoji pristup koji odgovara svima kada je u pitanju japansko ropstvo. Iskustvo će biti ono što od njega napravite, ali srećom, postoji bezbroj načina da ga prilagodite tako da odgovara vama i partneru. 'Beskonačno je prilagodljiv jer ga možete prilagođavati i mijenjati tako da odgovara svim tipovima tijela, fizičkim uvjetima i razinama iskustva. Ne morate biti fleksibilni da biste uživali u shibariju, samo trebate biti jasni o tome što odgovara, a što ne vašem tijelu tog dana', kaže Midori.

Može biti osnažujuće iskustvo

Pregovori i razgovori prije 'igranja', koji su potrebni u Shibari i drugim sličnim igrama, mogu osnažiti svakoga da postavi, kao i da poštuje granice, razvije izvrsne vještine davanja pristanka, sudjeluje u stvaranju radosti u suradnji, kaže Midori. Ovakav način užitka, zauzvrat, svakom od nas daje više samopouzdanja i put prema većoj autentičnosti u samoizražavanju.

Može vam dati zdravu navalu endorfina

Prema Graverisu, kada se odlučite podrediti iskustvu, vaše tijelo će vas nagraditi hormonima za dobro osjećanje, poput endorfina, serotonina i dopamina. Nakon što ste naučili tehnike, možete pomicati granice svog tijela dok vas ono ne nagradi tim prednostima.

Kako započeti?

Iako postoji mnogo podataka na internetu, pronalaženje kvalitetnih, renomiranih izvora informacija o Shibariju, igri s užetom, može biti prilično izazovno. Seksualna edukatorica Madeleine Ross dodaje da je od vitalnog značaja imati otvorenu raspravu sa svojim partnerom prije nego što probate navedenu tehniku. Budite jasni o tome što očekujete od iskustva i stvorite sigurnu riječ koju možete koristiti sa svojim partnerom ako stvari izmaknu kontroli i bilo tko od vas želi stati ili pauzirati, kaže ona te dodaje ako svog partnera ne poznajete dobro u krevetu, najbolje je postaviti nekoliko osnovnih pitanja kao što su koje signale obično daje kada se osjeća dobro, kako znati da li se dobro zabavlja, znakove na koje trebate paziti ako ih boli ili se ne osjećaju ugodno, i drugo.

Počnite s nekoliko čvorova koji su najprikladniji za početnike. Graveris preporučuje pronalaženje udobnog i prostranog mjesta koje je poznato vama i vašem partneru. Vježbajte kako biste bili sigurni da primjenjujete prave metode i tehnike.

Savjeti i tehnike koje možete isprobati

Planirajte naknadnu njegu

Unaprijed isplanirajte naknadnu njegu. Nakon zabave, bez obzira na to je li vrijeme igre prošlo fantastično ili ne, ljudi često trebaju svoje vrijeme za tranziciju. Dajte sebi i partneru dovoljno vremena za njegu. Ovo razdoblje potrebno je za pretvaranje dobrog provoda u fantastično sjećanje, tvrdi Midori.

Počnite s pamučnim užetom

Midori preporučuje da počnete s užadima napravljenim od pamuka, koji su laki na koži, dobro drže čvorove, lako se peru nakon neuredne seksi zabave, povoljni su i ne bi trebali uzrokovati alergijske reakcije. Shibari ne zahtijeva egzotične ili skupe užadi od konoplje, jute ili drugih vlakana. Mnogi ljudi su također alergični na njih.

Počnite također kratko

Počnite s kraćim užadima jer je njima lakše rukovati. Ona duga se mogu zapetljati, teško ih je nositi i samo ćete povećati frustraciju osobi koja veže i dosadu za osobu koja čeka da bude vezana, kaže Midori.

Uvijek imajte pri ruci sigurnosne škare

Prilikom igranja uvijek u blizini imajte sigurnosne škare. Ponekad se čvorovi jednostavno zategnu ili osoba mora brzo izaći.

Koristite seksualne položaje za inspiraciju

Midori preporučuje da počnete s najomiljenijom pozom za seks, a zatim upotrijebite užad kako biste svog partnera vezali u taj oblik.

Idite na ovu klasičnu tehniku

Zavežite desni zglob za desno bedro, a lijevi zglob za lijevu bedro. Ako je partner malo fleksibilniji, pokušajte zapešća do gležnjeva.

Istraživanje shibarija izvrstan je način da se zbližite s partnerom

To je također izvrstan način boljeg razumijevanja vlastitog tijela, što bi vas u konačnici moglo osnažiti. Međutim, vrlo je važno istražiti ovu praksu prije nego što zaronite u nju. Osim toga, nemojte pokušavati oponašati položaje ili poze, koje ste vidjeli u profesionalno snimljenim filmovima za odrasle ili na društvenim mrežama popularnih ljubitelja Shibarija, bez odgovarajuće obuke i sigurnosnih mjera opreza. I naravno, neka vaša igra uvijek bude sigurna, odgovorna i potpuno dogovorena.