Jesu li samci stvarno sretniji od onih u vezama? Što vi mislite?

Kanadsko istraživanje nedavno je otkrilo značajan pad u broju ljudi koji žive zajedno kao parovi od 1981. do 2021. No nisu sretni kad ih se ispituje o tome zašto i kako su sami. Imaju niz razloga, no cijene prijatelje i društvo. Čini se da 'sretni zauvijek' baš i ne postoji izvan slikovnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Potaknuta tim istraživanjem, britanska savjetnica za seks i veze, Tracey Cox, obavila je razgovore s nekim samcima, o tome koliko su sretni, a ovo su njihove izjave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

'Voljela sam biti solo u 20-tima, no to je depresivno u 30-tima'

Natasha (38) ima četverogodišnjeg sina.

- Ne postoji ništa usamljenije nego biti u lošoj vezi. Bila sam u braku šest bijednih godina s nekim s kim sam bila potpuno nekompatibilna. Ironično je da sam znala da to neće uspjeti prije nego što sam pristala. Panika nastaje ako ste slobodna žena i želite djecu, tada zaista nedostaje muškaraca - priča Natasha.

Kada ljudi preispituju vaš izbor partnera, moraju biti svjesni da birate najbolje od onoga što vam je dostupno, navodi.

- Osjećala sam se ostavljeno. Prijatelji su bili na djetetu broj dva i renovirali su kuhinje, a ja sam i dalje dijelila stan s cimerima i stavljala svoje ime na hranu u hladnjaku. Biti samac može biti sjajno u 20-tima, no kasnije je depresivno - izjavila je Natasha.

- Nakratko sam bila sretna sa svojim tadašnjim suprugom. Imam sina kojeg jako volim, ali od trenutka kada se rodio bilo je jasno da imamo drastično različite poglede na roditeljstvo i život. On je pesimist, a ja sam optimist. Vukao me dolje i nisam htjela da se to dogodi mom sinu - izjavila je.

Kad su se konačno razdvojili, osjetila je veliko olakšanje, no htjela je opet krenuti van i pronaći nekoga.

- To je bilo prije dvije godine. Nisam se trudila izlaziti jer se jednostavno ne mogu suočiti s tim. Da budem iskrena, osjećam se sve sretnijom što sam solo. Lakše je i sretna sam što imam gomilu prijatelja i sjajnu obitelj - veli.

- Ipak postoje tužni trenuci. Neki dan sam pročitala citat koji za mene to sažima: Ne želim nekoga s kime bih radila stvari – imam prijatelje. Želim nekoga s kim ne radim ništa. Ne želim planirati vikend. Znati da postoji netko u blizini s kim se samo izležavaš. To mi najviše nedostaje - izjavila je.

'Život je bio loš nakon što me žena napustila, ali sloboda je neodoljiva'

Mark ima 42 godine i razveden je bez djece.

- Oženio sam se vrlo mlad, imao sam samo 20 godina. Svidjelo mi se biti u braku i bio sam šokiran kad je moja žena objavila da je imala aferu i da me ostavlja. Imao sam 35 godina kad se to dogodilo, osjećao sam se izgubljeno. Uvijek smo bili zajedno, plašilo me što sam bio sam. Nisam navikao na to. Živio sam u malom gradu i nisam imao puno slobodnih prijatelja - sjeća se Mark.

Foto: 123RF

Tada ga je u goste pozvala mlađa sestra, koja je živjela u centru Londona.

- Imala je mnogo slobodnih prijateljica. Rekla im je da me treba oraspoložiti i one su to napravile, razveselile me, nasmijavale, flertale, natjerale me da shvatim da moj život nije gotov, da tek počinje. Da, spavao sam s jednom ili dvoje od njih. Seks je bio odličan - sjeća se.

To je bilo prije sedam godina.

- Preselio sam se u London ubrzo nakon tog prvog vikenda koji mi je promijenio život. Još uvijek sam samac i živim solo. Nemam ništa protiv toga da se skrasim kad nađem pravu osobu, ali volim slobodu koju nudi takav život. Volim da ne moram nikome odgovarati, da mogu doći kući kada želim, ostati vani kada želim, vidjeti koga želim. Volim sam donositi odluke. Čak volim čistiti i paziti da mi stan izgleda uredno. Morate voljeti biti sam sa sobom da biste živjeli solo - ispričao je.

'Nisam sigurna da se ikada želim udati ili imati djecu'

Becky je upravo završila studij umjetnosti.

- Imam 26 godina i nikad nisam imala 'pravog' dečka - kako to moj tata zove. Ne razumije zašto ne, i vidim da pokušava skupiti hrabrosti i pitati volim li žene više od muškaraca - priča.

Ona ne želi u vezu, nema potrebe za time.

- Znam da su on i moja mama bili serijski monogamisti od svoje 16. godine ili tako nešto, ali to se ne događa u mojoj generaciji. Mogu se seksati kad god poželim, pa to nije razlog da budem s nekim. Nitko u mojoj grupi prijatelja nije u vezi - ima nas oko 10, mješavina spolova i seksualnosti. Možda zato što imamo tako dobru grupu samih prijatelja, nitko od nas ne osjeća potrebu imati vezu s jednom osobom - veli Becky.

- Ne treba mi muškarac da se osjećam 'cijelom' ili 'kompletnom'. To su tako zastarjeli pojmovi. Nisam sigurna želim li se ikada udati ili imati djecu. Ne želim raditi stvari koje ne želim, samo da bi partner bio sretan - iskrena je.

Nije cinična i vjeruje u ljubav, samo to ne vidi na način na koji vide njezini roditelji.

- Ne želim se stopiti u 'jedno', želim zadržati svoju neovisnost i individualnost. Sve dok ne smislim kako to učiniti i još uvijek biti s nekim, vrlo ću sretno živjeti solo - zaključila je.

'Biti samac je koma, mrzim to'

Alex (32) nikad nije imao dužu vezu.

- Biti samac je u redu ako ste privlačni i dobrostojeći te imate puno prijatelja. Nije baš zabavno ako ste niski, bez novca i sramežljivi. Nikad nisam imao djevojku, iako bih to očajnički volio. Dio problema je moj posao, radim u IT-u i od kuće, tako da nikad nikoga ne upoznajem. Drugi razlog je što se brinem za svoju majku koja je starija i treba njegu. Nisam baš neki ulov - priča.

Foto: Dreamstime

- Očajnički sam usamljen većinu vremena i zavidim na onome što vidim da se događa na društvenim mrežama. Shvaćam da neki ljudi više vole biti sami, ali postoji razlika između biti sam i usamljen. Moja mama nije društvo: bolesna je i nije zainteresirana za razgovor. Nisam dobar u sklapanju prijateljstava pa sve što radim je posao - veli.

Probao je na stranicama za upoznavanje, no nije zgodan pa veli da to nema smisla.

- Mogu nabrojati broj seksualnih susreta koje sam imao na jednu ruku. Život je bio bolji dok sam bio u školi jer sam barem bio u društvu drugih ljudi i bilo je nade. Tehnički sam djevac i brinem se da će to odbiti partnericu, ako neku i upoznam. Sve bih dao da budem u vezi. Biti voljen, dodirivan i pažen i uzvratiti isto. Biti samac je sranje. Mrzim to - veli Alex, piše The Daily Mail.

Ispunite anketu: Biste li radije bili solo ili u vezi?