Johnny Cash je s upalom pluća iz bolnice otišao po svoj Grammy

Dana 21. veljače 1878. objavljen je prvi telefonski imenik u povijesti. Bilo je to tek dvije godine nakon što je Alexander Graham Bell patentirao telefon. Imenik je imao tek dva lista papira, a na njima se našlo pedesetak imena s brojevima stanovnika američkoga grada New Havena u Connecticutu. U studenom iste godine tiskano je novo izdanje s više stranica. Primjerak tog drugog izdanja je 2008. prodan na aukciji za 170.500 američkih dolara. Telefonski imenici su se razvijali kroz povijest, postali najdeblje knjige koje smo imali u kućama, ali zadnji su se otiskali prije više od desetljeća, kako piše Tehnički muzej "Nikola Tesla" u Zagrebu.

Bolesni Cash otišao po svoj Grammy

Johnny Cash 21. veljače 2001. izlazi iz bolnice, u kojoj se liječio od upale pluća. Unatoč nemoći dolazi na dodjelu nagrada Grammy te večeri i pritom osvaja glazbeni kipić za najbolju mušku vokalnu country izvedbu za pjesmu "Solitary Man". To je ujedno njegov deseti osvojeni Grammy. Cashovo zdravlje bilo je sve lošije. Imao je više dijagnoza poput dijabetesa i autonomne neuropatije. To ga je prisililo da smanji turneje. Njegov album "American III: Solitary Man" (2000.) držao se visoko na ljestvici najslušanijih albuma u SAD-u što je bio drugi takav uspjeh nakon što je album "One Piece At A Time" iz 1976. dosegnuo drugo mjesto. Cash je preminuo 12. veljače, samo četiri mjeseca nakon supruge June. U tom periodu samoće izjavio je da je glazba koju je stvorio njegov jedini razlog za život.

Balonom preletio Tihi ocean

Američki biznismen James Stephen Fossett je 21. veljače 1995. godine sletio s balonom u gradić Leader u Kanadi nakon što je poletio iz Južne Koreje. Tako je postao prvi čovjek koji je samostalno i uspješno preletio balonom preko Tihog oceana. Steve je poznat po svojim svjetskim rekordima i avanturama u balonima i letjelicama na motor. U šestom pokušaju, 2002. godine, prvi je obišao cijeli svijet balonom bez punjenja goriva.

