Preživjeli smo nekako zagrebački potres u neboderu u Novom Zagrebu u stanu mog ujaka. Popucali su betonski zidovi, bilo je traumatično, ali upravo zato odlučili smo se kupiti nešto svoje. Odabrali smo Sisak jer je blizu Zagrebu, odlično je povezan prometno, a grad je šarmantan i zaista poseban. Kupili smo naš prvi stan 27. 11. na kredit u trajanju 30 godina, a to nam je ujedno i jedina nekretnina, započinje svoju priču Diana Gluhak Spajić (34) koja je sa suprugom Branimirom (33), IT menađerom, započela sanjati o djetetu i zasnivanju obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta za stradale u potresu

'Već smo kupili sve za preuređenje'

U stanu u manjoj zgradi koja se sastoji od svega šest stanova planirali su promijeniti cijevi i pločice, a već su kupili i stvari za preuređenje. Ovu su fotografiju snimili pred stanom samo nekoliko dana prije potresa.

'Morala sam ući i to pogledati'

- Na dan potresa bili smo u Sisku. Nosili smo u stan stvari za uređenje. Ne mogu vam to opisati, taj osjećaj tuge i nemoći, taj užas i jezu koji su me prošli kad sam shvatila što se zbiva. U tih nekoliko sekundi cijeli naš život se pretvorio u prah. Već se izvana vidjelo da je zgrada posve neupotrebljiva, ali morala sam, ući i pogledati naš stan - u suzama priča Diana koja je unatoč opasnosti suspregnula strah i otrčala do vrata kako bi utvrdila razmjere štete.

- Sve je nestalo. Stajali smo ispred zgrade i evo, još nisam došla k sebi. Još nismo uplatili prvu ratu kredita, a više nemamo stan. Riječ je o zgradi u kojoj vlasništvo u nekretnini imamo tek jedan susjed i mi, dok je vlasnik ostalih stanova grad Sisak, a u njima su živjeli ljudi slabijih imovinskih prilika.

- Ne znamo što će biti sa zgradom, hoće li se rušiti ili ne, nitko je još niej obišao od stučnjaka i nemamo pojma što će biti dalje - očajna je Diana koja je sa suprugom odmah sljedećeg dana otišla u banku kako bi provjerili postoji li mogućnost odgode kredita.

'Nema odgode kredita, ponudili su nam moratorij'

- Odgovor je bio da nam mogu ponuditi jedino moratorij, no to znači da ćemo platiti skuplje kamate. Nema riječi o odgodi. Suprug i ja smo vlasnici svoje firme i ne zarađujemo dovoljno da bismo plaćali podstanarstvo i kredit.

- Dapače, da sam banci rekla kako ću uz kredit plaćati i najam, bila bih kreditno nesposobna. No sad to za nije problem, i dapače, istaknuli su da moram otplatiti svojih 30 godina - ogorčena je Diana koja kaže da ne vidi izlaz.

- Zgrada je u takvom stanju da će je gotovo sigurno srušiti, a čak i ako budu išli u obnovu, to će trajati godinama. Privremeno smo se vratili u stan mojeg ujaka, ali ondje ne možemo ostati jer je i taj stan oštećen. Zato smo pokrenuli crowdfunding kampanju. Pokušavamo skupiti novac kojim ćemo ili otplatiti kredit te mirnije dočekati obnovu ako je uopće bude, plaćati podstanarstvo ili sami uložiti u obnovu zgrade neće biti druge opcije. Mogu se samo nadati da će država poduzeti nešto konkretno, a grad Sisak sigurno bude pomogao - očajna je Diana koja kaže kako će, u slučaju da kampanjom osiguraju dovoljno novca, višak darovati ostalim stanarima u zgradi koji su, kao i ona, ostali bez doma.

Detalje kampanje pročitajte OVDJE.