Josipa je odustala od odmora nakon turneje zbog Gubec-bega

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Iz kataloga komedije

Umorna od nastupanja po Čehoslovačkoj, pjevačica se vratila u domovinu željna odmora. Ali, čekala ju je uloga Jane u rock operi koju su potpisali K. Metikoš i S. Krajač

Naši stručnjaci prate psihičke reakcije ljudi u elementarnim katastrofama, o tome se premalo piše i govori, ističe Večernji list na današnji dan 1964. godine u tekstu u kojem je novinar D. Jelinić razgovarao s dr. Alfredom Nickom, zagrebačkim stručnjakom za zdravstvenu službu civilne zaštite, o psihoneurološkim posljedicama ljudi koji su pogođeni nedavnom poplavom u Zagrebu te potresima u Makarskom primorju, Skoplju i u Slavoniji.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

