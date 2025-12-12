Umorna od nastupanja po Čehoslovačkoj, pjevačica se vratila u domovinu željna odmora. Ali, čekala ju je uloga Jane u rock operi koju su potpisali K. Metikoš i S. Krajač
Josipa je odustala od odmora nakon turneje zbog Gubec-bega
Naši stručnjaci prate psihičke reakcije ljudi u elementarnim katastrofama, o tome se premalo piše i govori, ističe Večernji list na današnji dan 1964. godine u tekstu u kojem je novinar D. Jelinić razgovarao s dr. Alfredom Nickom, zagrebačkim stručnjakom za zdravstvenu službu civilne zaštite, o psihoneurološkim posljedicama ljudi koji su pogođeni nedavnom poplavom u Zagrebu te potresima u Makarskom primorju, Skoplju i u Slavoniji.
