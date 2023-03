Južina utječe na raspoloženje i zdravlje: Evo kako se čuvati i tko treba biti posebno oprezan

Iznadprosječne temperature zraka i južina nepovoljno utječu na zdravstveno stanje kroničnih bolesnika i raspoloženje meteoropata, upozorili su u četvrtak u svojoj bioprognozi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, najavili da nas slično vrijeme očekuje i narednih nekoliko dana, i to u većini krajeva Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Državni hidrometeorološki zavod unaprjeđuje svoj rad

Probleme bi posebno mogli imati ljudi s bolestima srca i krvnih žila, oni s povišenim krvnim tlakom te dijabetičari i ljudi koji imaju problema sa kostima i zglobovima. Najčešće se mogu javiti glavobolje, nervoza i pojačani umor, no kod kroničnih srčanih bolesnika mogu se javiti i ozbiljnije tegobe.

Foto: images

Nepovoljan utjecaj takvog vremena u nekim krajevima bi mogla ublažiti povremena sunčana razdoblja, no svim spomenutim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore i pridržavaju se terapije koju inače piju da bi probleme držali pod kontrolom. U slučaju da se simptomi pogoršaju, posavjetujte se s liječnikom o potrebi prilagodbe terapije, no nikako nemojte prestati s uzimanjem lijekova, savjetuje dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik iz Novog Zagreba.

Zbog iznadprosječnih temperatura zraka i južine kod ljudi koji nemaju kroničnih bolesti, ali su meteoropati, moguća je i smanjena koncentracija, pojačana razdražljivost i slabija radna učinkovitost, pa je dobro voditi računa o tome da je potreban dodatan oprez u prometu, rukovanju strojevima te da je dobro izbjegavati odlazak na dulji put, ako to možemo. Nastojte se više odmarati i izbjegavati izlaske onda kad je to moguće.

Kako prognoze ukazuju na to da bi u kontinentalnom dijelu Hrvatske za vikend moglo biti promjenjivo, ponegdje uz kišu, te poslije podne uz pad temperature zraka, to bi moglo otežati prilagodbu organizma na promjene, jer bi se u dva do tri dana temperatura zraka mogla promijeniti i za desetak stupnjeva.

Tijekom vikenda jugo bi moglo popustiti, pogotovo na Jadranu, gdje se očekuje bura, no već u ponedjeljak vjetar bi se mogao okrenuti na umjeren do jak jugozapadni i jugo. Temperature bi od početka tjedna opet mogle rasti, pa računajte na to da će se tegobe povezane s južinom nastaviti.

Najčitaniji članci