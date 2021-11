Dr. Rob Dunn, biolog sa Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline u SAD-u i autor knjige 'Never Home Alone', gotovo opsjednuto proučava sićušne organizme koje ne možemo vidjeti bez mikroskopa. Oni se nalaze svugdje oko nas, a posebno draga su im topla i vlažna mjesta koje nitko previše ne dira. Jedno od takvih je i glava tuša te cijev kroz koju voda dolazi do nje.

On i njegov tim napravili su velika istraživanja o tuševima u kojima su pregledali mnoštvo kupaonica diljem svijeta. Tražili su najčišću i najprljaviju vodu kojom se kupamo. Posebno su ih zanimale bakterije koje žive u vodenim sustavima i česti su gosti naših tuševa.

Dr. Dunn kaže da ispada da ćemo biti zdraviji, ako se manje tuširamo. Savjetuje ljudima da vizualiziraju svoje tuširanje pa zamisle kako stoje ispod tuša i puštaju vruću vodi na svoje lice, a u vodi se nalaze milijuni sitnih živih bića koja se razmile po tijelu.

- Nad tim životom u vašem tušu imate malo kontrole. Sićušni školjkaši, skupina mikroorganizama zvanih nontuberculous miobacteria (NTB), su neizbježni u vodi. Iako im cilj nije živjeti na našim tijelima, često se tamo nađu i mogu biti opasni za ljude slabijeg imuniteta, no komplikacije za zdravlje su vrlo rijetke - pojasnio je dr. Dunn.

- Miobakterije su zanimljive jer vrlo malo znamo zašto one postaju sve češće i zašto se razlikuju od mjesta do mjesta. I, imamo sve više dokaza da su tuševi krivi za to, na ovaj ili onaj način. Odvrnete li glavu tuša i zavirite u nju, uvidjet ćete nakupine na crijevu - dodaje.

Te nakupine su zapravo biofilm, izlučevine mikroorganizama koji žive u vodi, a koriste ih kako bi imali čvrsta staništa, neku vrstu građevine napravljene od čvrstih složenih ugljikohidrata. Kad je mlaz vode jači, komadići se otkidaju i rasprše po našem tijelu, po očima, ustima, nosu...

Istraživanje tisuća tuševa i virenje u njihovu unutrašnjost pokazalo je da su njihove kolonije češće u SAD-u nego u Europi. Također, raznolikost mikroorganizama u vodi je manja u velikim vodnim sustavima u kojima se koristi klor, ali prisutno je više miobakterija moje nas mogu učiniti bolesnijima i koje su otpornije pa mogu izdržati klor koje druge ne mogu i tako postati najmoćnije i najotpornije bakterije te pobijediti druge oblike života koji bi se moglo natjecati s njima.