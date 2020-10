Kad se razvedeš zbog papige: Otkrila je ženi da je suprug vara

Ipak, ponekad ni prevara ni ljubomora ne presude braku, ljudi su se razveli zbog 550 mačaka, slomljene proteze za penis, duhova i neutažive želje za seksom

<p>Prevara, financijski problemi, zlostavljanje - iako najčešći razlozi za rastavu braka, nisu oni najčudniji. Huffington izdvojio je 10 najbizarnijih razloga za razvod, koji su ujedno pokazatelj da će ljudi uvijek pronaći povod - ako to žele.</p><h2>Mužu se nije svidio animirani film "Snježna kraljica"</h2><p>Da različiti ukus u filmovima može biti presudan za brak, dokazala je Japanka koja je zatražila rastavu zato što se njezinom partnerom nije svidio animirani film "Snježna kraljica" ili "Frozen". Prema pisanju britanskog lista Metro News rekla mu je ako ne može shvatiti zašto je film dobar, nešto s njim ozbiljno nije u redu. </p><h2>Ženu je opsjeo duh</h2><p>Muškarac iz Dubaija kao razlog za razvod braka naveo je duha. Supruga je odbila spavati s njim, a njezina obitelj takvo je ponašanje opravdala duhom iz arapske mitologije. Nju je opsjeo duh, a nekoliko religijskih stručnjaka pokušalo je na njoj izvesti egzorcizam. </p><h2>Muškarcu je pukla proteza za penis</h2><p>Jedan je Rus nakon što je saznao da mu supruga nije zadovoljna u krevetu ugradio protezu za penis. Tijekom jedne od vrućih igrica, proteza je pukla, ali je obećao da će nabaviti novu. To međutim nije bilo dovoljno brzo. Njegova je supruga rekla da joj je dosta neuspjeha u krevetu i želi razvod. </p><h2>Žena je imala neutaživu želju za seksom</h2><p>Ni previše seksa nije dobro za brak, ako je sudeći po Indijcu koju je upravo zbog toga zatražio razvod. Svoju je suprugu nazvao agresivnom, tvrdoglavom i autoritativnom ženom koja ga tjera da pije lijekove kako bi bio bolji u krevetu. Također, rekao je da mu je prijetila da će spavati s drugim muškarcima ako je on ne može zadovoljiti. </p><h2>Muškarac je suprugu u mobitelu memorirao pod "Guantanamo"</h2><p>"Medo", "ljubavi", "srećice" - sve to jednom Saudijcu nije bilo dovoljno dobro već je svoju suprugu u mobitelu memorirao pod "Guantanamo". Ona je zbog toga podnijela zahtjev za razvod. On se pravdao time da želi zaštititi svoju privatnost, odnosno ne želi da drugi vide kad ga supruga zove. Njoj se nije svidjelo da ju uspoređuje sa zloglasnim vojnim zatvorom. </p><h2>Ženi je papiga otkrila da ju muž vara</h2><p>Kućni ljubimci vas mogu spojiti, ali i razdvojiti što potvrđuje slučaj u Kini. Žena je posumnjala da ju muž vara kad je njezina papiga ponavljala riječi "razvod", "volim te" i "budi strpljiva". Navodno to nije izoliran slučaj. </p><h2>Žena je udomila 550 mačaka</h2><p>Muškarac je podnio zahtjev za razvod nakon što je njegova supruga udomila 550 mačaka, piše Times of Israel. On je tvrdio da nema gdje spavati ni jesti, a par se čak i pokušao pomiriti. Međutim, odustali su jer se supruga nije htjela odreći svojih kućnih ljubimaca. </p><h2>Muškarac je čistoću doma shvaćao preozbiljno</h2><p>Njemica se razvela od supruga nakon 15 godina braka zato što je on bio previše opsjednut čistoćom i čišćenjem. Nikada nije mogla shvatiti njegov perfekcionizam, ali kap koja je prelila čašu bila je ona kad je srušio zid jer je bio previše prljav.</p><h2>Žena je poljubila konja</h2><p>Muškarac se razveo od supruge nakon što je na društvenoj mreži vidio fotografiju na kojoj njegova supruga ljubi konja. Supruga je rekla da je to samo dokaz njezine ljubavi prema arapskim konjima i da ne želi biti s muškarcem koji smatra da je to varanje. </p><h2>Prevara iz 1940-ih</h2><p>Talijanski par razveo se 2011. godine zbog prevare iz 40-ih godina. Muškarac od 99 godina zatražio je razvod od svoje 96-godišnje supruge zato što je pronašao ljubavna pisma koje je 40-ih godina izmjenjivala sa drugim muškarcem. </p>