Bivša escort djevojka otkrila tri razloga iz kojih muškarci varaju

Samantha X šest je godina radila u elitnoj escort industriji, a tvrdi kako je pritom dobro upoznala muškarce i njihove razmišljanje o seksu, kao i razloge zbog kojih varaju svoje žene te koji to tipovi najčešće čine

<p>Samantha X upozorila je da će muškarci odlučni da varaju svoje žene uvijek pronaći način - i kaže da su svi oni s kojima se susrela tijekom svog rada u industriji seksa, varali iz jednog od tri moguća razloga.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se testira odanost</p><p>Za sebe kaže kako je bila escort dama 'visoke klase' te ju je profesija izložila muškarcima iz svih sfera života - i razlozima zbog kojih su odlučili varati svoje partnere.</p><p>Radeći u industriji šest godina i noseći ime Samantha X, objasnila je da će oni koji su odlučni varati uvijek naći vremena, bez obzira na to koliko su zauzeti.</p><p>Samantha je upozorila da bez obzira na to koliko snažan brak izgleda i koliko se savršen obiteljski život kod kuće čini, 'muškarci još uvijek zalutaju' u brojevima dovoljno visokim da takva industrija cvate čak i u vremenima recesije, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/former-escort-shares-men-cheat-22761624">The Sun</a>.</p><p>Rekla je kako u svom iskustvu s oženjenim muškarcima njihovi razlozi za varanje spadaju u jednu od tri kategorije.</p><p>Prva su muškarci koji imaju 'nula' odnosa sa suprugom, ponekad i desetljećima, i osjećaju se poput kreditne kartice koja hoda, ali odbijaju otići jer ne žele izgubiti novac ili zapostaviti djecu.</p><p>Drugi su oni koji inzistiraju da vole svoje žene, ali 'priznaju da im samo treba seksualna raznolikost'.</p><p>I treći su one koje ona naziva 'najsloženijim dijelom' zagonetke - vrlo sretno oženjeni muškarci, za koje se čini da nema razloga preljuba.</p><p>Samantha je rekla da se neki muškarci odlučuju za viđanje escorta dama i prostitutki umjesto da nalaze ljubavnice jer im je ovako jednostavnije, nemaju obaveza ta su manje šanse da budu uhvaćeni. </p><p>Iako kažu da ne žele povrijediti svoje partnere i uništiti njihov brak, Samantha kaže kako često misli da njihove žene znaju, ali zatvaraju oči pred istinom kako se ne bi morale suočiti s ponovnim započinjanjem života.</p><p>- Nije na meni da osuđujem. Ako sam išta naučila dok sam radila kao escort, to je da ne živimo u savršenom svijetu, nismo savršeni ljudi i svi rade ono što misle da je za njih najbolje - kaže ona.</p><p>- Isprva mi je bilo teško shvatiti zašto sretno oženjeni muškarci traže seks negdje drugdje, bilo da je to sa seksualnim radnicima (za što su većinom uvjereni da nije prava prevara) ili imaju dugogodišnje ljubavnice. Kad čovjek vidi to sve, sumnja u 'vjernost i ljubav do kraja života' - kaže.</p><p>I nisu muškarci jedini ti koji varaju, Samantha otkriva kako je imala i puno klijenata koji su došli k njoj nakon što su bili emocionalno uništeni preljubom svoje supruge.</p>