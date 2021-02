Anonimna britanska majka na forumu Mumsnet je otkrila kako ju je njezina kćer uvrijedila, rekavši joj da 'smrdi', a zatim je tražila od drugih roditelja da podijele najgore uvrede koje su im djeca rekla.

I dok su neki od dječjih komentara urnebesno zabavni, neki su čak i doista oštri te mogu pogoditi u 'živac' majki i očeva, prenosi Daily Mail.

Mnogi su brzo podijelili drske primjedbe vlastite djece, od pitanja o njihovim 'mlohavim' tijelima do komentiranja starenja njihovih mama.

Nemoj mi doći na rođendan da mi ne pojedeš sve!

Jedna se prisjetila kako joj je dijete reklo da joj treba botoks nakon brutalnog komentara na njezinu radnu odjeću, dok je radnica u vrtiću otkrila da je šestogodišnjakinja inzistirala da nije pozvana na rođendan jer će joj 'pojesti svu tortu jer je proždrljiva'.

Uobičajena tema među odgovorima bili su uvredljivi komentari o težini - uključujući i jednu majku kojoj su djeca rekla da ima ruke 'masne i mekane poput jastuka'.

Govoreći o nezaboravnoj uvredi koju je dobila, druga je mama napisala: 'Kad su se uzbudili zbog mog trudničkog trbuha i poljubili bebu u njemu. Nisam bila trudna.'

U međuvremenu, odgajateljica u jaslicama podijelila je neke uvredljive primjedbe koje je imala s brutalno iskrenom djecom tijekom godina.

'Imala sam trogodišnjaka koji me mrtvo hladno pogledao u oči i rekao mi 'daj se saberi više'. Odgovorila sam mu da se trudim ', komentirala je.

Druga se mama prisjetila neočekivanog komentara koji je dobila od svog sedmogodišnjeg sina kad je prvi put počela nositi naočale.

Objasnila je: 'Rekao je ono što me trebalo ohrabriti da ih nosim: 'Sreća je što ti je nos toliko velik da drži naočale', dok je drugi komentirao:

'Draga kćerka stara oko devet godina ušla je u kupaonicu dok sam se spremala za posao. Stavila mi je ruke na lice i kaže 'Hm, nije loše, ali mogla bi napraviti botoks'.

Od kritike kuhanju do izrugivanja sa stilom

Pokazalo se da izgled nije jedina stvar zbog koje su ova djeca uvrijedila roditelje.

'Moj najmlađi sin, otkako je imao otprilike četiri godine, često bi me vidio u nekoj odjeći, kritički me pogledao gore i dolje, pa rekao 'to nosiš?', napisala je jedna mama, dok je druga komentirala: 'Dob šest, draga kći rekla mi je da je moje kuhanje 'osrednje'. Vjerojatno je u pravu, ali otkad šestogodišnjaci znaju riječ 'osrednje?'.

Jedan je otac napisao: 'Moja kćer koja sad ima 17 godina jednom mi je rekla da izgledam poput Stevea Tylera iz Aerosmitha. Mnogo godina kasnije to još uvijek nisam prebolio'.

- Moj se četverogodišnjak s odobravanjem divio mom novom crnom kupaćem rekavši da sada izgledam točno poput Hippoa iz Tinga Tinga Tales, misleći na jednog od velikih glavnih likova crtića - nilskog konja - još je jedan od duhovitih upisa roditelja.