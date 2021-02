Mnogi se ljudi nadaju savršenom romantičnom spoju na Valentinovo, ali ponekad to jednostavno ne ide onako kako ste očekivali.

Jeste li ikad bili ostavljeni za Valentinovo? Znate li kakav je osjećaj kada vam se desi nešto sramotno na najromantičniji dan u godini? Ako vi ne znate, onda to zasigurno znaju ovi ljudi koji su ljubavnu sramotu iskusili na svojoj koži.

Na stranici za ispovijesti Whisper ljudi su anonimno napisali su svoje sramotne ispovijesti koje su im se dogodile na Dan zaljubljenih, prenosi Daily Mail.

Jedno od vjerojatno najsramotnijih iskustava podijelile su dvije cure. Njih povezuje samo jedno, a to je povraćanje. Obje su povratile po svom partneru. Pitate se zašto? Jedna od djevojki je napisala 'Jedan dečko me odveo na loš sushi i ja sam povratila po njemu i po stolu. Ova odvratna uspomena navela me da više nikad ne jedem sushi'.

Druga djevojka uživala je u šampanjcu sve dok nije shvatila da je ipak popila previše. Kako je to shvatila? E pa jednostavno. Svoj 'užitak' povratila je po svom dečku i to ni manje ni više nego za vrijeme seksa. Napisala je: ''Povratila sam po svom dečku dok smo se seksali na Valentinovo. Lekcija koju sam naučila: Nemojte piti puno šampanjca!'

Ako mislite da je povraćanje najgore od svega, ima još nešto što je isto jednako sramotno. Jednoj djevojci očito je bilo tako dobro na spoju pa nije željela ni otići do wc-a. Njezina ispovijest počinje ovako: 'Popiškila sam se u hlače kad sam bila na spoju sa 16 godina...na Valentinovo...da je bar to bila šala'

Sada prelazimo na one malo 'lakše'. Ovi dečki ostavljeni su na Valentinovo.

- Otišao sam do svoje djevojke da je iznenadim za Valentinovo i tamo je bio drugi dečko. Toliko o romantičnoj gesti - napisao je dečko kojeg je cura prevarila.

Drugi dečko pronašao se u malo drugačijoj situaciji. Naime, njega djevojka nije prevarila, ali ga je ostavila bez riječi i bez pozdrava.

- Bio sam otkantan na Valentinovo. Izlazili smo samo mjesec dana, ali jako mi se sviđala. Čekalo sam je u skupom restoranu 45 minuta, a još su mi i naplatili tu rezervaciju - napisao je drugi dečko.

Očito je da se u restoranu često događaju sramotni trenutci, a ova cura opisala je kako je nju dečko ostavio. Međutim, na kraju tunela nju je čekalo svjetlo.

- Najsramotniji spoj na Valentinovo: Čekala sam ga u restoranu. Vidjela sam da je ušao vidio je on mene, okrenuo se i otišao. Barem sam dobila popust na hranu - napisala je na Whisperu.

S druge strane, ovaj dečko igrom slučaja je 'zaboravio' sve kartice pa je cura morala pokriti cijeli račun.

- Odveo sam svoju novu djevojku u jako dobar restoran za Valentinovo. Shvatio sam da sam ostavio sve kartice doma...Ona je morala pokriti račun. Vratio sam joj novce, ali bio sam posramljen - ispričao je.

Ovaj čovjek iskoristio je priliku dok mu je žena na poslovnom putu, ali nije se baš proslavio.

- Moja žena je trebalo poslovno otputovati na Valentino. Dopisivao sam se s eskort damom preko interneta. Moja žena je pronašla poruke i pokazala ih mojoj mami - otkrio je.