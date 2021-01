Recenzija: Kafić na kraju svijeta, John Strelecky

Volim vjerovati da se sve događa s razlogom i u pravom trenutku. Trenutno se nalazim u životnom periodu kada moram donijeti važne odluke, kada trebam posložiti prioritete i otkriti taj svoj Smisao života. Pošto ne vjerujem u slučajnosti, sigurna sam da je ova knjiga trebala stići baš sada u moje ruke. Ovo je jedan od romana koji te potakne na spekuliranje. Prepuna je oštroumnih, smislenih, inteligentnih i racionalnih citata te životnih težnji.

“Kako bismo bili sasvim svoji, moramo osvijestiti svoje pravo ja.

Kad je teško, na nama je da to svladamo.”

John svoju pripovijest započinje s jednom upečatljivom rečenicom koja glasi „Kad to najmanje očekujete i kad vam možda najviše treba, nađete se na novome mjestu i s novim ljudima te naučite nove stvari“. Priča započinje njegovim putovanjem na godišnji odmor kako bi se odmaknuo od svega i tako rečeno napunio baterije. Nakon što je promet na autocesti posve stao radi prevrnute cisterne s potencijalnim otrovnim tvarima, John ima dvije mogućnosti. Može čekati u koloni s ostalima ili pokušati pronaći drugi put. Lako je naslutiti njegovu odluku zbog koje će se naći na životnoj prekretnici. Na mjestu tako zabačenom, usred ničega nalazio se kafić imena „Cafe Zašto ste ovdje“.

U tom kafiću neobičnog imena, na jelovniku su postavljena tri – na prvi pogled – bizarna pitanja. Radnja se odvija u jednoj noći u kojoj upoznaje troje interesantnih i bistroumnih ljudi. Uz njihova iskustva, puno razgovora i dobre hrane, pronalazi odgovore na pitanja te počinje tragati za svojim Smislom života. Preispituje je li iskonski sretan i ispunjen u životu.

Većinu života proveo sam donoseći odluke kao reakciju na druge razloge, primjerice obiteljske savjete, kulturološke pritiske i tuđa mišljenja.

U samo jednoj noći, John će promijeniti stav prema životu. Stvari koje su mu tada bile bitne više neće biti od nekog značaja.

Postoje ljudi koji u ranoj dobi shvate svoj smisao života, neki u starim danima, neki jednostavno smatraju da nemaju svoj smisao, a postoje i oni koji ga nikada ne pronađu. Casey i njezina priča o golemoj morskoj kornjači naučit će Johna jednu od najvažnijih životnih lekcija. Smisao života se razlikuje od osobe do osobe, a to je nešto što u današnje vrijeme ljudi zaboravljaju. Često svoje vrijeme i energiju trošimo na krive ljude i stvari.

U mojem životu dolazne valove čine svi ljudi, aktivnosti i stvari koje mi pokušavaju zarobiti pozornost, energiju i vrijeme, ali nisu povezani s mojim Smislom Života. Odlazni valovi su ljudi, aktivnosti i stvari koje mi mogu pomoći ostvariti Smisao Života.

Sljedeću životnu lekciju izvući će iz priče o biznismenu koji je na odmoru upoznao ribara. Svi mi čekamo ono neko vrijeme kada ćemo moći raditi što god poželimo. Jednom sam pročitala kako je odrastanje zamka koju nažalost ne možemo izbjeći. Tada želimo da dan traje barem trideset sati kako bismo mogli objediniti ono što moramo raditi i ono što želimo i volimo raditi. Sami sebi namećemo ograničenja. Npr. Ogroman dio života potrošite radeći posao koji ne volite, tješite se rečenicom „Da, ali štedim novac tako da mogu raditi što želim kada odem u mirovinu“. Zamislite, 40 godina radite nešto što vas fizički, emocionalno i psihički crpi samo kako bi 10 godina mogli raditi aktivnosti koje vas ispunjavaju. Činjenica je ta da je svaki dan prilika da radimo ono što želimo i svakog dana imate priliku odgovoriti na gore navedeno pitanje (Zašto ste ovdje?).

Iznenadio bi se, Johne. Katkad ni ne znaš koliko si spreman za nešto što će te ispuniti.

Unutar priče nalaze se očite smjernice za bolji i sretniji život, tako da možemo reći da je ova knjiga i Self-help. Prije svega htjela bi se zahvaliti Egmontu što su me se sjetili. Ni sami ne znaju koliko mi je ova knjiga bila potrebna, a nisam ni ja znala dok je nisam počela čitati. Znate kako li je izgledalo moje čitanje? Nakon pola godine razmišljanja, napokon sam odlučila promijeniti boju svoje kose. Knjigu sam ponijela u salon kako bi mogla ubiti dosadu, na kraju je dosada skoro ubila mene. Kod svakog frizera imate priliku slušati glazbu koju vjerojatno nikada niste čuli, a specifična je za salone. Poprilično je glasna tako da sam jedva čula svoje misli, a kamoli pročitala više od pet stranica. Legla sam oko jedanaest sati navečer i krenula s čitanjem. Došla sam do neke tridesete strane kada je počela glavobolja - logično pošto sam se idućeg dana razboljela. Popila sam tabletu i tako isfrustrirana krenula spavati. Probudila sam se u jedan ujutro i navalila na čitanje. Oko 2 knjiga je bila zaokružena. Toliko me se dojmila da sam ju cijelu označila i po nekoliko puta čitala citate, probavljajući sve njegove životne savjete. Tako da, hvala Johne, olakšao si mi nekoliko mučnih odluka.

Jedan je život i trebali bi ga proživjeti onako kako mi želimo, a ne po tuđim očekivanjima. Koliko puta sam razočarala samu sebe kako bi vidjela da je netko drugi zadovoljan mojim odlukama? Puno puta. Umjesto dugoročne sreće, birala sam one kratke. To je ono što svi mi radimo. Također čekamo i bolja vremena. Stalno nešto čekamo, nikada ne radimo ono što stvarno želimo. Do sutra bi mogla pričati o ovoj knjizi i svemu što sam naučila, ali ipak negdje moram završiti ovaj osvrt.

Ovo je knjiga za doslovno sve generacije. Od srednjoškolaca pa sve to starijih ljudi. Ne postoji prerano ili prekasno vrijeme za učenje novih stvari, pogotovo ako vam to može pomoći da gledate drukčije na život. Napisao ju je John Strelecky i ima svega 140 stranica. Godina izdanja je 2018..

-Zašto ste ovdje?

-Bojite li se smrti?

-Jeste li ispunjeni?

“Život je nevjerojatna priča Johne. Samo što neki ne shvaćaju da su oni autori te priče i da je mogu napisati kako god požele.”