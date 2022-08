Kakav je osjećaj ženama kada im se pruži dobar oralni seks?

Kunilingus je čaroban, a mnogim ženama to je i omiljeni način postizanja orgazma s partnerom. Istraživanja podupiru ovu tvrdnju, a čak 70 posto ispitanica kojima su partneri priuštili oralni seks iskustvo smatraju iznimno ugodnim.

Trećini ispitanica potrebna je stimulacija klitorisa ustima i jezikom kako bi doživjele vrhunac, prema rezultatima studije objavljene u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy.

Ono što karakterizira oralni seks je i dodatna vlažnost, a tu je i fizička ugoda povezana s primanjem radije nego pružanjem, stoga nije čudo što mnoge žene preferiraju ovu vrstu seksa.

No, kakav je osjećaj primati oralni seks, odnosno kunilingus?

Žene su sada objasnile i zašto je to tako dobar osjećaj...

Valovi užitka

- Za ženu koja prima dobar oralni seks to su valovi užitka koji se nadograđuju do osjećaja oslobađanja, zbog čega vagina drhti kao i ostatak tijela - kaže Lily (58).

Mekano voće

- Što se tiče oralnog seksa, ja sam toliko osjetljiva da me u početku jednostavno ludo škakljalo. U početku se jedva nosim s tim osjećajem, a moj se partner mora polako i oprezno kretati dok se ne naviknem. Ali kad je dobro, to je nekako poput stvarno toplog mekanog voća. Kao da je netko stavio papaju ili kivi na nekoliko sekundi u mikrovalnu i gurnuo je na vulvu. Ne želite znati razliku između usana ili jezika, samo lijep, traljav, topli nered - objašnjava Amy (33).

Intimnije od penetracije

- Smatram da dobar oralni seks ne započinje ustima. Morate me lagano dodirnuti, nemojte samo zaroniti tamo dolje. Tada je pomalo poput tople, smotane napetosti i osjećate kako se mišići počinju napinjati u iščekivanju. Osjećam se nevjerojatno intimno i iz tog razloga oralni seks volim samo s nekim s kim sam u vezi. Ne znam zašto, ali za mene to djeluje još intimnije od standardnog penetrativnog seksa. Kad na kraju doživim orgazam, to najviše osjetim u glavi koja je sva prepuna svjetla i trnaca, dok se svi mišići u rodnici skupljaju, ponekad i štucam, što je čudno - kaže Bea (28).

Jezik, prsti...

- Dobar oralni seks je iznenađenje, ali me i opušta. Često se osjećam pod stresom kad ga primam, jer mi se čini da većina muškaraca ne želi biti tamo dolje. Fizički je sve mokro i prolaze me trnci, a dodir prstiju uključen u to čini ga apsolutno nevjerojatnim. Kao da sam pomalo pijana kad orgazam počne - opisuje Alma (31).

- U životu sam samo dva puta imala fantastičan oralni seks. Većina muškaraca potpuno promašuje radnju, doslovno usredotočuju se na jedno područje, na klitoris, bez upotrebe ruku negdje drugdje ili čak pomicanja dalje, a osobno je moj klitoris previše osjetljiv za takvu vrstu pažnje. Prvi sjajan oralni seks bio je s mojim bivšim dečkom, kad sam imala 16 godina, koji je tamo proveo dobrih pola sata i toliko glasno sam uživala da je moj susjed poslao poruku dan nakon da se malo stišam. Djelomično je to bilo do njegove tehnike. Koristio je jezik na klitorisu, prstima se igrao unutar rodnice, održavajući stalan ritam, ali i entuzijazam. Još se sjećam kako je ponosno izgledao nakon što sam se tresla. Uzvratila sam mu uslugu, naravno - dodaje Alma.

- Drugi je put bilo s muškarcem koji je tvrdio da je 'apsolutno najbolji u tome', što je vrlo hrabra tvrdnja koju su tijekom godina izrekli mnogi muškarci, a koju nitko nikad nije opravdavao. Ali ovaj čovjek jest. Poboljšao je iskustvo koristeći prste, pritiskujući moju G-točku, ali bio je i jezikom u mojoj rodnici, ne samo na klitorisu. Naša veza nije potrajala jer je bio naporan i dosadan izvan spavaće sobe, ali nikad neću zaboraviti oralni seks - opisuje.

Nered

- Iskreno, oralni seks mi nije dovoljan. Jednostavno se osjeća kao mokar, neuredan, uskovitlani nered. Stvarno bez veze i s nedovoljno fizičkog kontakta da doživim orgazam - rekla je Amber (23) godine.

Poput masaže

- Stvarno volim seks i jako sam napaljena, ali mi je uvijek škakljivo kad netko drugi dodirne moju vaginu, pogotovo ako je ljube ili ližu. To je mješavina uzbuđenja i osjećaja, kao da se moram nasmijati. Ali kad jezik napokon dotakne klitoris, to je nevjerojatno. Taj mekani dodir zrači užitkom cijelog tijela, poput najnježnije i najugodnije masaže ikad. Najviše uživam kad osjećam da se moj partner zabavlja s mojim privatnim dijelovima - kaže Jane (25).

Pojačava pritiskom

- Primanje oralnog seksa je najintimnije što sam ikad osjetila s nekim. Više od davanja oralnog seksa ili čak potpunog seksualnog odnosa. Osjećam se najranjivije. Volim kad započne prilično nježno s puno poljubaca u bedra i polako pojačava sve većim pritiskom i prodorom jezikom i prstima. A klitoris je toliko osjetljiv da možete osjetiti teksturu njegovog jezika, a on šalje električne šokove po cijelom tijelu. To je super. Najdraži dio mi je kad dosegnem vrhunac, on se popne do mene i strastveno me poljubi. Doslovno mogu osjetiti koliko sam uživala - objašnjava Delilah (30).

Koliko ste samopouzdani

- Bez obzira na tehniku, mislim da se pola uživanja u oralnom seksu svodi na to sviđa li vam se netko ili ne te koliko ste samopouzdani. Mislim da možemo imati toliko nesigurnosti oko toga kako naše vagine izgledaju, kakvog su okusa i mirisa tako da nema ništa što više podiže samopouzdanje od toga da tvoj partner to voli raditi - kaže Lulu (31).

