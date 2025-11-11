Kakav je vaš znak Zodijaka kad pretjera s alkoholom? Jeste li tračer, plačljivac, zvijezda...?

Jeste li se ikad zapitali što se dogodi kad vaš horoskopski znak popije čašu (ili pet) previše? Astrologija ima odgovor! Neki znakovi postaju najzabavniji ljudi na zabavi, dok se drugi pretvore u filozofe
Ako želite znati tko će vam izjaviti ljubav nakon prve runde, a tko će vas iskritizirati do suza, zavirite u vodič kroz "pijani" horoskop.
OVAN - „Ajmo sad odmah u teretanu!“ – nešto je što bi pijani Ovan lako mogao reći, čak i ako inače jedva ustaje s kauča. Kad se napiju, vole natjecanja u sklekovima ili hrvanju rukama – da pokažu svoju nadmoćnu snagu (čak i ako je nemaju). Ovnovi žive kroz svoje tijelo, a kad im alkohol otupi osjećaj boli, osjećaju se kao da su dobili superherojske moći kojima mogu izraziti sve svoje emocije kroz pokret. Nažalost, te moći nestaju sa svakom molekulom alkohola koju probave, a ostaju samo glavobolja i upala mišića. S velikom snagom dolazi i velika mamurnost.
BIK - Krene s jednom čašom, pa još jednom, pa naruči još rundu, pa još jednu. Odjednom si pijan, a tvoj Bik prijatelj mirno sjedi kao da ništa nije popio. Bikovi imaju mnogo dostojanstva (zahvaljujući Veneri), i teško ih je učiniti smiješnima – čak i kad se ponašaju kao potpune budale. Nakon duge večeri promišljenog uživanja (u duhovitim dosjetkama i desertima, naravno), Bik će se ustati i posrnuti – ali graciozno – i tad ćeš shvatiti: „Wow, on je zapravo totalno pijan.“ Još jedna stvar koju rade bolje od drugih.
BLIZANCI - Blizanci su programirani da šire informacije, ne da ih čuvaju. Dakle, kad alkohol još dodatno spusti njihove ionako niske inhibicije prema ogovaranju, čaj se – odnosno tračevi – prolijevaju posvuda. Za njih je alkohol društveni sport: povezuju se kroz razgovor i razmjenu mišljenja. A što je bolja prilika za povezivanje od dijeljenja svježih tajni – ili kontroverznih mišljenja koja inače zadržavaju za sebe? Posljedice neka idu kvragu; ionako znaju da se mogu izvući pričom sutradan.
RAK - Ispod rakove oklopne grubosti krije se meka, emotivna jezgra koju vidi samo njihov najuži krug. No alkohol može privremeno skinuti taj oklop i otvoriti brane osjećaja – što obično znači suze. Nije bitno koja je emocija u pitanju, ona će poteći kao morska voda iz njihovih očiju. Čak i ako su sretni, razigrani ili samo preplavljeni doživljajima, bez svojih obrambenih mehanizama spremni su sve isplakati. Samo se pripremi da sutradan glumiš da nisi vidio njihovu ranjivost.
LAV -
Svjetla, kamera, pijanstvo! Lav može od kupaonice napraviti pozornicu – i ako je to mjesto gdje nastupa tu večer, odradit će ga kao da je u Carnegie Hallu. Bilo da pjeva karaoke, drži pijane zdravice ili se suočava s onima koji su mu nekad naudili – nije važno. Pijani Lav želi trenutak vrijedan Instagrama. Čut ćeš duhovite replike, glumačke naglaske različite točnosti i možda premijeru njegova „novog brenda“. Sve to za cijenu nekoliko koktela.
DJEVICA - Sreća je što Djevice nisu zle, jer znaju sve tvoje slabosti. Kad te kritiziraju, to zapravo rade jer ti žele pomoći – njihova je misija srediti svijet prema svojim visokim standardima. No kad popiju, postaju brutalno iskrene. Bilo da se radi o tvom životopisu ili outfitu, Djevica će ti reći točno što ne valja. I kroz vatru njezine alkoholom potaknute kritike, bit ćeš – pročišćen. Amen.
VAGA - „Volim te!!!“ – rečenica je koju će pijana Vaga izgovoriti čim popije prvu čašu. Vage su sve o ljubavi – u svim oblicima – i već nakon jedne čaše vina mogu novog poznanika proglasiti najboljim prijateljem. One žele da se svi osjećaju dobrodošlo i teže ravnoteži (vidi: vaga). Očekuj ih kako vode krug zdravica, gdje svatko dobiva svoj trenutak priznanja. Najbolji dio? Svaki govor završava – još jednim pićem.
ŠKORPION -
A nagradu za najviše seksi pogleda pod utjecajem alkohola dobiva... Škorpion. Njihova reputacija kao najseksualnijeg znaka često se shvaća previše doslovno – zapravo, oni su znak same želje. Ako im se netko sviđa, njihovi suptilni flertovi postaju očitiji nakon druge ili treće čaše. U trijeznom stanju dobro čuvaju svoj gard, ali kad zidovi padnu, vidiš koliko zapravo žude za pažnjom i ljubavlju (što je, da se razumijemo, sasvim opravdano). Vjerojatno ćeš ih pronaći kako vise o svom simpatiji u kutu, smiju se svakoj šali i koriste onaj legendarni „dodir po ramenu“ koji – kad ga oni izvedu – uvijek upali.
STRIJELAC - Strijelci su i trijezni veseli partijaneri, a alkohol ih samo dodatno razigra. To su fizički tipovi, pa će te povući na plesni podij gdje će izvoditi koreografiju koju su možda (a možda i ne) vježbali u svojoj sobi. Oni su klasni klaunovi Zodijaka i ne boje se izgledati glupo – što obično znači da zapravo plešu odlično. Kad imaš srce i dušu pop zvijezde, ne treba ti savršena tehnika.
JARAC - Naravno da se Jarci znaju napiti kad žele, ali čak i tada ostaju sabrani i profesionalni – jer duboko u sebi žele biti spremni ako slučajno nalete na Michelle Obamu (nikad ne znaš). Jarčevi se odijevaju za posao koji žele, a kad piju, postaju „poslovno pijani“ – dovoljno da bi prošli prvi krug intervjua u odvjetničkom uredu. Jesu li ikad stvarno pijani? Da, ako pitaš trebaju li voziti kući. Ali duhovno i astrološki? Ne. Ne, nisu.
VODENJAK - Pijani Vodenjak bi sada htio da ga svi slušaju! Jer upravo će riješiti klimatske promjene, nejednakost u prihodima i kulturu u cjelini – samo ako ga saslušaš. Vodenjaci i trijezni misle da su uvijek u pravu (nuspojava genijalnosti), a kad popiju, prelaze u kampanjski način rada i spremni su argumentirati protiv svakog tko se ne slaže. Koliko će ti večer biti zabavna ovisi o tome – koliko se slažeš s njima.
RIBE - Ribe će na svakoj zabavi pronaći najudaljeniji kutak i tamo se smjestiti. Prate „vibre“ kao što listovi prate svjetlost, i prirodno gravitiraju prema najdubljim razgovorima, najboljoj hrani i najugodnijoj energiji. Ribe su znak opijenosti (u svakom smislu te riječi), a njihova urođena empatija i intuicija već su po sebi povišeno stanje svijesti. Ukratko, kad su pijane – kao da su i „high“. I mogli bi ti promijeniti život – ako im dopustiš.
