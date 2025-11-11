Kakav je vaš znak Zodijaka kad pretjera s alkoholom? Jeste li tračer, plačljivac, zvijezda...?

OVAN - „Ajmo sad odmah u teretanu!“ – nešto je što bi pijani Ovan lako mogao reći, čak i ako inače jedva ustaje s kauča. Kad se napiju, vole natjecanja u sklekovima ili hrvanju rukama – da pokažu svoju nadmoćnu snagu (čak i ako je nemaju). Ovnovi žive kroz svoje tijelo, a kad im alkohol otupi osjećaj boli, osjećaju se kao da su dobili superherojske moći kojima mogu izraziti sve svoje emocije kroz pokret. Nažalost, te moći nestaju sa svakom molekulom alkohola koju probave, a ostaju samo glavobolja i upala mišića. S velikom snagom dolazi i velika mamurnost. | Foto: Fotolia