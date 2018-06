Kakav kupaći izabrati? Poznati dizajneri donose top savjete SAVJETI STRUČNJAKA Uzorci, boje i razni motivi pomažu nam da izgledamo bolje čak i u badiću, a krojevi donose ženstvenu siluetu. Idemo na plažu u najboljem izdanju

Autor

Da, badekostim je uzak, otkriva siluetu, no nekim se trikovima itekako možemo poslužiti. Naime, dobre stare optičke varke, manipulacija krojevima i uzorcima te isticanje prednosti odnosno skrivanje nedostataka – sve je to na našoj strani. Kakav badić prema tipu tijela izabrati otkrili su nam naših poznati dizajneri Kristina Burja (Krie Design) i Zoran Aragović (Bite My Style). Hit su jednodijelni koji super sakrivaju i fino prekrivaju trbuh, osjetljivi dio gotovo svake građe. Moderni su i volani. Smješteni na koso, na primjer na jedno rame, vizualno sužuju struk i daju dojam visine.

Tip građe pješčani sat ili osmica - uski struk, veća prsa i bokovi

- Mene ovakva građa uvijek asocira na retro stil i mislim da im takvi kostimi komplementiraju – ističe Kristina Burja.

- Predlažem gaćice visokog struka i klasični grudnjak, model s debljim naramenicama. Preporučila bih jednobojne varijante, bez previše uzoraka - rekla je.

- Ovakav tip građe podrazumijeva da vam je struk naglašen u odnosu na bokove i grudi. Donji dio badića neka bude visoko rezan kako bi vizualno istaknuo dužinu nogu i naglasio struk, dok gornji dio neka bude sa žicom kako bi grudi imale dobru potporu - dodao je Zoran.

Tip građe A - uža ramena, manje grudi, širi bokovi

- Kako biste vizualno povećali grudi, najbolje je koristiti push-up s volanima, upečatljivim i velikim uzorcima i aplikacijama ili pak topiće koji se vežu oko vrata – ističe Zoran.

- Donji dijelovi badića neka budu za broj veći u obliku kratkih hlačica po mogućnosti u tamnijim bojama kako bi fokus bio na gornjem djelu tijela - predložio je.

Kristina također predlaže naglasiti gornji dio:

- Birajte modele koji imaju volane ili čak 3D motive koji će vizualno povećati grudi i napraviti simetriju s bokovima. Ova sezona ima veliku ponudu zanimljivih grudnjaka, s aplikacijama, perlama i drugim fora detaljima.

Tip građe H - širi struk i ramena

- Ove sezone moderni su volani na kupaćim kostimima, pa iskoristite ovaj trenutak - predlaže Kristina.

- Gornji dijelovi kupaćeg bez naramenica, tube i volani koji prekrivaju rame idealan su izbor za vizualno formiranje ovakve građe. Dakle, vizualno ćete proširiti ramena i time dati dojam užeg struka. Birajte gaćice koje su visoko rezane i izdužuju nogu, a imaju V rez na predjelu trbuha - zaključila je.

Zoran predlaže jednostavnost:

- Ova figura podrazumijeva da tijelo nema mnogo oblina, širina struka i kukova je gotovo jednaka. Birajte minimalističke krojeve kupaćih, odnosno one koji pokrivaju što manje kože. Bikini i monokini sa zanimljivim izrezima ili upečatljivim printevima idealan su odabir za ravniji tip građe.

Tip građe V ili kornet - ramena su šira od bokova

Zoran predlaže izbjegavanje kroja bokserica:

- Prsa i ramena su naglašena, pa im je potreban gornji dio s potporom bez suvišnih detalja i ukrasa. Predlažem zanimljive, upečatljive motive u donjem djelu, posebno na području kukova, kako bi se postigla iluzija oblina. Izbjegavajte 'banane', kostime bez oblika i bokserice.

Kristina predlaže bikinije s trokutima:

- Bitno je gornji dio vezati oko vrata kako bismo stvorili vizualni efekt sužavanja gornjeg dijela tijela. Ovakvoj građi dobro stoje i kombinacije jednobojnih gornjih dijelova sa šarenim gaćicama. Tako isto vizualno radimo balans.