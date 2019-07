Kakav seks vole: Ovan brzi, Bik senzualan, Vaga pred zrcalom

OVAN - brzo i strastveno

Svoju seksualnost živi po vlastitim načelima, ne zanimaju ga tabui i konvencije, a impulzivnost, nestrpljivost i samopouzdanje dio su njegove seksualne privlačnosti. Zavodi brzo, žestoko, to je za njega bitka u kojoj samo pobjeda dolazi u obzir. Uvijek preuzima inicijativu. Želi doživjeti burnu avanturu.

Što voli u krevetu

Sirovi seks. Ponekad preskače predigru. Budući da ljubavnu igru doživljava kao odmjeravanje snaga, u krevetu voli biti u gornjem položaju. Želi imati kontrolu, diktirati tempo, dominirati. U krevetu je glasan, grebe, grize.

BIK - senzualno i polagano

Seks doživljava kroz sva osjetila, želi omirisati, okusiti, vidjeti i čuti, želi dodirivanje i tepanje. Zbog toga se grli i mazi češće nego drugi. Ključan mu je osjećaj sigurnosti.

Što voli u krevetu

Do vrhunca dolazi polagano, ali kad se to dogodi, vrlo je žestok. Najsretniji je s ljubavnikom koji ga zna milovati, koji će si dopustiti istražiti njegovo tijelo i pronaći najosjetljivije točke. Ponekad voli i grubosti, ali ne one presirove.

BLIZANAC - zapali me riječima

Oni su kraljevi verbalne erotike i vole isprobavati nove poze, pa i mijenjati ljubavnike. Često nastoji isključiti osjećaje iz seksualnog čina, osobito ako nije u ozbiljnoj vezi. U krevet će pozvati nekoga tko će ga i intelektualno uzbuditi i motivirati. On želi biti zaveden na duhoviti način, s mnogo riječi i provokacija koje podižu tjelesnu temperaturu.

Što voli u krevetu

Voli dinamičan i razigrani seks, samo da nije stalno ista poza. Žena ovoga znaka rado će isprobati i seks s drugom ženom, a nema ništa ni protiv 'trojke'. Voli obavljati više stvari odjednom - ljubiti se i milovati erogene zone. Riječima uzbuđuje svoje partnere, a voli i kad oni koriste bogati rječnik kako bi uzbudili njega.

RAK - zagrli me nježno

Naglašena ranjivost i osjetljivost ponekad ga sprečavaju da vodi uredan ljubavni život te ga ograničavaju u ljubavnom uživanju. Ovu blokadu obično nadvladava s godinama, kad stječe veliko seksualno samopouzdanje i počinje istinski uživati. Budući da je sramežljiv i nesiguran, vrlo će rijetko poduzeti prvi korak. Više voli biti zaveden.

Što voli u krevetu

Ono što kod njega pali su nježne riječi, zagrljaji, osjećaj topline. On ljubav pretpostavlja seksu. Ne glumi niti se pretvara. Ne voli kad ga se gleda dok postiže orgazam i stoga preferira voditi ljubav u mraku, i to odostraga. Od seksualnih pomagala, najradije bira hranu - med, čokoladu, šlag.

LAV - divljenje je seksi

Zrači urođenim seksepilom, a udvarača mu nikad ne nedostaje. Traži mlađe partnere, vitke i atletski građene. Voli kad mu se dive, kad mu govore da je poseban. Uvijek je kao na pozornici, pazi na erotski dojam. Kad bi samo ponekad prestao samoga sebe promatrati pod povećalom, otvorili bi mu se novi putevi i mogućnosti.

Što voli u krevetu

Lav želi da se njegovo tijelo promatra s divljenjem i obožavanjem. Najviše uživa kad partner leži ispod njega, da ga može lakše milovati - od potkoljenica do bedara, istodobno ga ljubeći. Uživa u animalnom intenzitetu svoje požude i želi se iživjeti u seksualnoj igri.

Djevica - prikriveni voajer

Voli zavoditi i pritom ostati prisebna, nekoga uzbuditi i zatim se opet povući u svoju školjku, sve pokazati i pritom ostati rezervirana. Ona partnere može dovesti do ludila, i to nenamjerno. Seks smatra najobičnijom stvari na svijetu.

Što voli u krevetu

Možda čudno zvuči za ovog zodijačkog čistunca, ali ona može naginjati i nekim perverznim, voajerističkim igricama. Voli i predigru jer je opušta i priprema za krajnji užitak. U ljubljenju su majstori. Biti zločesta i zbog toga biti kažnjena, nešto je što je najlakše može dovesti do ekstaze.

VAGA - slike u ogledalu

Njezin je šarm očaravajući. Ona zna koketirati, strpljivo zavoditi, 'slučajno' dodirivati. Flert i predigra, po njezinu uvjerenju, trebali bi trajati vječno. U partnera treba imati potpuno povjerenje da bi se u krevetu dobro osjećala i potpuno mu se prepustila.

Što voli u krevetu

Njezina umjetnost je predigra. Estetika joj je na prvome mjestu. Uživa u nježnim milovanjima, nježnim riječima, a dobro dođe ako njezin ljubavnik zna riječima probuditi njezin libido. Ogledalo joj je uvijek pokraj kreveta. Rado se promatra i uživa u reakcijama svojeg ljubavnika.

ŠKORPION - samo da je divlje

Škorpion zna hipnotizirati. Samo ćete u trenu shvatiti da mu ne možete odoljeti. Njihova strast stiže iz dubine vulkana. Skloni su ekscesima, u seksu ne podnose ograničenja i tabue. Nema toga što nisu spremni isprobati. Često osobu koju želi zavesti fiksira u oči. Mir mu je dosadan. Seks nakon svađe na njega djeluje poput najjačeg afrodizijaka.

Što voli u krevetu

Žestok je. Pažljivo osmišljenim taktikama i profinjenim pozama u krevetu ne pridaje nikakvo značenje, čak smatra da se njima odvlači pažnja od onoga što je zaista bitno, a to je krajnji užitak.

STRIJELAC - seks na otvorenom

Flertuje otvoreno i slobodno, ne zamara se što će tko misliti ili reći. Brdo površnih iskustava pretpostavit će pravoj strasti. Seksualnost je za njega zabavna sportska disciplina. Dok sudjeluje u ljubavnom činu, prepušta se do kraja, ali to nije njegov put do ljubavi. Bude li odbijen, zavođenje mu je još slađe i ne odustaje dok ne osvoji.

Što voli u krevetu

Seks na otvorenom za njega je prava stvar - ljeti na plaži, u autu na parkiralištu, čak je toliko slobodan da predigru može početi i u javnom prijevozu. Na stvar prelazi brzo i bez ustezanja, najradije do nekoliko orgazama jednog za drugim. Ljubavnika voli izluđivati igricama u stilu 'dam ti - ne dam ti'. Posebna poslastica su mu partneri druge rase.

JARAC - tinjajući vulkan

Većinu stvari koja se odigrava u krevetu smatra površnim rasipanjem energije. No u njegovoj dubini ipak ključa erotski vulkan koji ne može upoznati bilo tko. Ne želi biti ničija igračka. Prije nego što partnera pusti u krevet, mora se uvjeriti u njegove ozbiljne namjere. Sviđaju mu se uspješne osobe, one s karijerom, na visokim pozicijama, to ga uzbuđuje. On nije za pustolovine za jednu noć - ili ozbiljno ili ništa.

Što voli u krevetu

Kad se jednom prepusti, brzo se zapali i preuzima vodstvo. Neke posebne položaje ili pomoćna sredstva ne treba. Zahtjevan je. Njegova je seksualna izdržljivost golema. Izdržljivi partner, i oni koji su spremni na borbu s njim, doživjet će divne trenutke. S vremenom gubi želju, no ne traži nove ljubavnike, nego se radije odlučuje na apstinenciju.

VODENJAK - voli se dugo ljubiti

Posjeduje šarm i seksualnu privlačnost, no reakcije drugih na njegovu pojavu često ga plaše i odbijaju. Njega zanima prijateljstvo, a ne strast. Želja nekoga da ga posjeduje nikako mu se ne sviđa. Čak i kad se nekome prepusti, ne očekuje čvrstu vezu. Partneru često daje i previše slobode. U krevetu je prije susretljiv nego ekstatičan. Ono što s vremenom mora naučiti, i na čemu treba poraditi, vlastita je senzualnost.

Što voli u krevetu

Potrebna mu je duga predigra. Muzika koja svira u pozadini, svijeća koja gori, zavjese koje se njišu na noćnom povjetarcu - to sve spada u potrebni ugođaj. Želi da je partner nježno mazi, kao i da on njega blagim dodirima dovede do užitka. Njega nikad ne razdire neutaživa glad za užitkom. No maštovit je i pun ideja, rado isprobava novo i čini mnogo, ako ne i sve, da zadovolji partnera.

RIBE - ne zna reći 'ne'

Teško izgovora ‘ne’ i mnogi će doživjeti ljubavnu avanturu s Ribom upravo zahvaljujući toj okolnosti. Također naivno vjeruje da će je seks dovesti do ljubavi. Ponekad dopušta da je iskorištavaju. Uvijek nanovo pada na teške, bezizgledne slučajeve. Još mora naučiti kako povući granice i kako se oprostiti od iluzija. Tek tad će zaista uživati u krevetu.

Što voli u krevetu

Nije za seks na brzaka. Seks je proslava koja počinje uzbudljivim mirisima, zavodljivim rubljem, tekućinama - u kadi, na vodenom krevetu i uz potoke šampanjca. Sve se treba odigrati na teatralan način - ako Riba ne zatomi svoj talent za glumu, tijekom ljubavnog čina ispuštat će krikove, duboke uzdahe, drhtaje zadovoljstva, koji će njezina ljubavnika ubrzo dovesti do vrhunca.