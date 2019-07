Gdje otići po Zodijaku: Ovan bi trebao u Njemačku, Bik u Irsku

Ovan

Vašem znaku najviše odgovara dinamičan i aktivan odmor. Niste od sunčanja, ležanja na plaži, više ste tip kojeg zanima akcija i provod. Možete se dobro zabaviti u nekom adrenalinskom parku, a ako se nađete na moru, iskoristite dodatnu ponudu, od izleta na mjesta na kojima nikad niste bili, do ostalih morskih sadržaja kao što su pecanje, surfanje, kajakarenje. Važno je samo da vam nije dosadno.

Ovo ljeto planeti vam nude mnogo poslastica. Privlačni ste, iskoristite dobre prilike za zabavu i ljubav.

Zemlje i regije: Danska, Njemačka, Švedska, Južna Koreja, Engleska, Francuska

Gradovi: Firenza, Verona, Krakow, Marseille, Birmingham, Napulj, Madrid

Foto: Fotolia

Bik

Volite ići na sigurno, isplanirati ljetovanje, komfor vam je važan. Stvoreni ste za gastronomski turizam, kao i za boravak u prirodi, dakle u regijama koje nude duge šetnje, planinarenje, miris šume. Volite vi i more, ali ne na način da ćete se pržiti na ljetnom suncu, a niste niti poklonik ljetnih gužvi. Želite li odmoriti dušu, krenite tamo gdje nema puno ljudi.

Ovog ljeta malo usporite. Birajte društvo.

Zemlje i regije: Irak, Iran, Argentina, Irska, Cipar

Gradovi: Zurich, Toronto, Palermo, Dublin, Luzern, Bologna

Foto: Dreamstime

Blizanci

Vaša znatiželja i uvjerenje da tamo negdje uvijek ima nešto bolje od mjesta na kojem se nalazite, stalno vas tjera na kretanje i promjene. Idealan godišnji odmor za vas su kraći boravci na jednom mjestu. Nekoliko dana u jednom mjestu, potom par dana u drugom, posjet rođacima, prijateljima, važno je da se kreće. Ovo ljeto za vas će biti puno iznenađenja, neočekivanih susreta, poruka koje će vas poticati na akciju, a ako ste u potrazi za flertom, nećete ostati gladni.

Zemlje i regije: Sardinija, Nigerija, Belgija, Lombardija, južni Egipat

Gradovi: London, San Francisco, Melbourne, Nunberg, Bruxelles

Foto: Dreamstime

Rak

Budući da ste zaljubljenici u more, ljetovanje bez kupanja i sunčanja vama je nezamislivo. Boravak uz more liječi vašu dušu. Vjerojatno ne volite gužve, osobito na plažama, pa birajte neko mirnije mjesto na Jadranu ili u inozemstvu. Pobrinite se da uz vas budu oni koje volite. Iskoristite odmor kako biste pročitali koju dobru knjigu ili radili ono za što inače nemate vremena. Ovo ljeto možda neće sve ići po planu, možda vi isplanirate jedno, a dogodi se nešto sasvim drugo. No prepustite se i uživajte, jer ovo je vaše godišnje doba.

Zemlje i regije: Nizozemska, SAD, Tunis, Škotska, Novi Zeland, Finska, Honduras

Gradovi: Stockholm, Amsterdam, Venecija, Pisa, New York, Genova, Manchester, Milano

Foto: Dreamstime

Lav

Obožavate luksuzna ljetovališta, hotele s pet zvjezdica, bazene, vrhunsku gastronomsku ponudu, a bitno vam je i da vam odabir ljetovališta ponudi i kvalitetan večernji provod. Odabir neke destinacije u inozemstvu, idealno je rješenje za vas, osobito ako možete kombinirati posjet europskoj metropoli, a potom odlazak na ljetovanje.

Pred vama je ljeto za pamćenje, vrlo uzbudljivo, strastveno, pa uživajte punim plućima.

Zemlje i regije: Rumunjska, Italija, Češka, Peru, Palestina, Kuba, Florida, Sicilija

Gradovi: Split, Prag, Rim, Berlin, Bristol, Damask, Chicago, Philadelphia

Foto: Dreamstime

Djevica

Niste od onih koji podnose vrućine i visoke temperature, više volite hlad borova, kafić u kojem možete u miru popiti kavu, pročitati dnevne vijesti, samo da vam nitko ne skače po glavi. Kad se stišaju turističke gužve i kada se svi krenu vraćati kući, tada je vaše vrijeme za godišnji odmor. U srpnju i kolovozu se odmorite i ne dajte da vam drugi kroje godišnji odmor. A prava uzbuđenja očekuju vas od kraja kolovoza i u rujnu.

Zemlje i regije: Švicarska, Kreta, Grčka, Turska, Francuska, Brazil

Gradovi: Zagreb, Atena, Lyon, Pariz, Basel, Boston, Los Angeles

Foto: Dreamstime

Vaga

Vaše ljetovanje trebalo bi uključivati što više sadržaja, tako da vidite nešto novo, posjetite mjesta na kojima nikad prije niste bili. Trebate i tražite kvalitetu, razgledavanje grada u kojem boravite, iskušavanje finih vina i domaće hrane. Imate li mogućnosti, otputujte negdje što dalje od ljudi i mjesta koji su vam poznati. Nova iskustva vas obogaćuju.Za vas ono pravo ljeto počinje od kolovoza kada vam energija i optimizam rastu.

Zemlje i regije: Austrija, Toskana, Libija, Gvatemala, Kina, Tibet

Gradovi: Beč, Frankfurt, Lisabon, Johannesburg

Foto: Dreamstime

Škorpion

Vi idete na ona mjesta koja volite i nije vam problem iz godine u godinu ići u isto ljetovalište ako ono ispunjava vaša očekivanja. No također vam je bitno da se iz mjesta u kojem boravite možete otputiti i u neka okolna mjestašca i gradove koji nude zanimljive sadržaje, od hrane do nekih povijesnih ili kulturnih znamenitosti. Rado ćete posjetiti sve ljetne filmske festivale ili koncerte u gradovima na obali. Srpanj i kolovoz će biti nešto naporniji za vas, treba vam više odmora. No rujan nudi priliku za istinsko uživanje.

Zemlje i regije: Norveška, Maroko, Bavarska, Katalonija, Japan

Gradovi: Barcelona, New Orleans, Sankt Petersburg, Liverpool, Baltimore, Padova, Washington

Foto: Dreamstime

Strijelac

Što dalje, što bolje. Što egzotičnije, to uzbudljivije. Volite promjene, a vaš istraživački duh treba nova iskustva, nešto nedoživljeno. Jedrenje, putovanje na Tajland ili Bali, ili pak boravak na najjužnijoj točki Jadrana nešto je po vašem ukusu. Volite sunce i more, ali to će biti samo usputni sadržaji. Jedno dugo i uzbudljivo ljeto je pred vama. Dosta ćete putovati, često mijenjati mjesto boravka.

Zemlje i regije: Australija, Španjolska, Mađarska, Dalmacija, Provansa, Čile

Gradovi: Stuttgart, Toledo, Budimpešta, Köln

Foto: Dreamstime

Jarac

Ne volite visoke temperature, niste od ležanja na prenapučenim plažama i dok svi hrle prema moru, vi ćete radije odabrati planine. Što više, to bolje. Tamo gdje ima zraka, gdje se budite s pjevom ptica i gdje vas zelena boja smiruje i puni energijom. Ljetovanje u Alpama ili vikend boravak na Velebitu vaš je idealan ljetni odabir. Na more se 'spuštate' kada prestanu gužve i kada se spuste temperature. Tijekom ovog ljeta tražite mir i tišinu prije svega.

Zemlje i regije: Makedonija, Albanija, Meksiko, Engleska, Indija

Gradovi: Oxford, New Delhi, Beograd, Ciudad de Mexico

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Kod vas je važno da se kreće, da se nešto događa. Privlače vas mjesta i ljetovališta koji mogu ponuditi više od mora i morskih sadržaja. Trebaju vam muzeji, koncerti, vidikovci, kao i ljudi s kojima ćete dijeliti iste ili slične interese. Ne date da vas veže jedno mjesto i jedno društvo. Vaš slobodoljubivi duh treba prostor i vrijeme za sebe.Ovo ljeto bi vam moglo ponuditi priliku za ljubav, za flert.

Zemlje i regije: Rusija, Danska, Ukrajina, Bjelorusija, Etiopija

Gradovi: Salzburg, Hamburg, Moskva, Trento

Foto: StockSnap.io

Ribe

Idealno ljetovanje za vas je mala kućica u blizini mora i na osami, dakle mjesto gdje vas nitko neće pronaći i gdje možete uživati u šumu mora, mirisu borova i cvrčanju cvrčaka. I ništa ne može zamijeniti onaj osjećaj jutarnjeg buđenja kada se iz kreveta možete odmah baciti u more, plivati i osjetiti sol na golom tijelu. Da se vas pita, ljetovali biste zauvijek. Dopustite si drukčije ljeto. Odaberite mjesto i ljude koje inače ne biste. Razmislite o ljetovanju u svjetioniku…

Zemlje i regije: Urugvaj, Panama, Portugal, Haiti, Kolumbija

Gradovi: Sevilla, Aleksandrija, Varšava