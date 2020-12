Kakav ste ljubavnik? Izaberite sliku koja vam je najprivlačnija

Zračite li jakom seksualnom energijom, miran ste ljubavnik ili pomalo tajanstveni? Ili ste ipak nepopravljivi romantičar? Slika koja vas najviše privlači otkriva kakva ste vrsta ljubavnika

<p>Izaberite jednu od ponuđene četiri fotografije, onu koja vas je odmah najviše privukla. To otkriva neke stvari o vašoj osobnosti, ali i detalj kakav ste ljubavnik.</p><h2>1. Miran ljubavnik</h2><p>Imate sposobnost djelovati umirujuće na ljude oko sebe. Povjerenje i vjernost su vam izuzetno važne karakteristike kod partnera. Također, vama treba malo više vremena da se naviknete na nove ljude, ali kada jednom poklonite svoje srce nekome, vrlo ste odani. </p><h2>2. Tajanstveni ljubavnik</h2><p>Ljudima je vaš tajanstveni šarm jednostavno neodoljiv. Vi ste vrlo strastveni i privlačni, no rijetko otkrivate svoju pravu prirodu. Opojni ste i tajanstveni, i nikada ne dajete previše - to radite zato što pomalo strahujete da ne budete povrijeđeni. </p><h2>3. Volite bezuvjetno</h2><p>Za vas se može reći kako žudite biti s nekime tko će biti vrlo blizu vašeg ideala, onakav kakvim ga zamišljate - kao u romantičnim filmovima. Vrlo ste romantični i trudite se stvoriti takav ugođaj kada ste s nekime do koga vam je stalo - cvijeće, svijeće, prigušeno svjetlo... Puno dajete, ali očekujete jednaku bezuvjetnu ljubav zauzvrat - često to i dobivate. </p><h2>4. Strastveni ljubavnik</h2><p>Život bez seksa za vas je nezamisliv. Imate bogat fizički i seksualni život i upravo ste vi ti koji zagrijavaju atmosferu u spavaćoj sobi. Zračite snažnom energijom i uvijek imate kontrolu - vaši partneri to vole.</p>