Kako alkohol utječe na razvoj raka - što više čaša, to veći rizik

Istraživanja pokazuju da alkohol uzrokuje kemijske i fizičke promjene u tijelu koje povećavaju vjerojatnost razvoja raka. Alkohol je izravno odgovoran za oko 5% novih slučajeva raka i smrti povezanih s rakom u svijetu.

Foto: Dreamstime

Alkohol i vrste raka

Općenito, što više pijete, to je veći rizik od raka. Osobe koje redovito konzumiraju dva do tri pića dnevno imaju najveće šanse za razvoj raka i smrti od istog. No čak i lagani konzumenti (do tri pića tjedno) imaju veći rizik od potpune apstinencije.

Alkohol povećava rizik od raka u najmanje sedam dijelova tijela.

Jetra: Glavna funkcija jetre je filtracija krvi i toksina, a alkohol je posebno štetan za stanice jetre. Pretjerano konzumiranje alkohola može izazvati upalu i ožiljke na jetri, čime se rizik od raka jetre udvostručuje u usporedbi s osobama koje ne piju.

Usta i grlo: Rizik od raka u ovim područjima pet puta je veći kod osoba koje piju puno alkohola. Alkohol oštećuje stanice u tim tkivima, a rizik dodatno raste kod pušača jer alkohol omogućuje štetnim kemikalijama iz duhana da lakše prodru u stanice.

Jednjak: Rizik od raka jednjaka, posebno skvamoznog karcinoma, raste proporcionalno broju popijenih pića. Ova vrsta raka je vrlo agresivna i često smrtonosna.

Debelo crijevo i rektum: Muškarci koji piju puno alkohola imaju veći rizik od raka debelog crijeva i rektuma u usporedbi sa ženama koje piju slične količine. Ukupno, teški konzumenti oba spola imaju 44% veći rizik u odnosu na apstinente.

Dojke: Kod žena rizik od raka dojke raste s količinom alkohola koju piju svaki tjedan.

Zašto je alkohol štetan?

Alkohol lako ulazi u stanice i može uzrokovati oštećenje DNK te potaknuti različite promjene u tijelu.

Toksične kemikalije: Tijekom razgradnje etanola u tijelu nastaje spoj za koji se vjeruje da uzrokuje rak.

Mutacija DNK: Alkohol može iritirati i upaliti organe i tkiva. Tijelo pokušava popraviti štetu, ali to može izazvati greške u DNK, koje omogućuju rast kancerogenih stanica.

Hormoni: Alkohol povećava razinu estrogena kod žena, što može potaknuti rast raka.

Nutrijenti: Alkohol smanjuje sposobnost tijela da apsorbira ključne vitamine i hranjive tvari, uključujući folat, vitamin B koji igra važnu ulogu u smanjenju rizika od raka.

Dobivanje na težini: Alkohol sadrži mnogo kalorija, a prekomjerna tjelesna težina ili pretilost povezana je s mnogim vrstama raka, piše webmd.