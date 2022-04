Kako bi se vi osjećali? Budući tata na otkrivanju spola bebe zaboravio da ima djevojku

Hannah Calverley (18) podijelila je video u kojem otkriva spol budućeg djeteta na TikToku, prikazujući trenutak u kojem njezin dečko, student druge godine Sveučilišta New Orleans, Travis Gober (19), razbija bejzbolsku loptu koja eksplodira u plavi prah.

POGLEDAJTE VIDEO:

Umjesto da uživa u trenutku sa svojom trudnom djevojkom, koja nosi njihovog dječaka, zbog kojeg je toliko i uzbuđen, Gober ju nije ni pogledao, krenuvši ravno u 'rulju' slaviti sa svojim prijateljima. Da stvar bude još gora, kako su mladići pohrlili slaviti sa svojim suigračem, uspjeli su potpuno odgurnuti djevojku s puta.

Nesvjesni situacije, skupa s Goberom, ni ne primjećuju trudnu mamu. Na kraju snimke, Calverley se jedva uspjela približiti Goberu koji i dalje ne obraća pažnju na nju, grleći prijatelje. Video je brzo postao popularan, pregledan je više od 21,2 milijuna puta u manje od tjedan dana.

- Hm, a što je s majkom djeteta - pitao je jedan komentator, dok drugi sugerira kako je mogao bar na trenutak zanemariti prijatelje.

- Bio bih izuzetno uzrujan na tvom mjestu. Sretan sam zbog tebe, ali tebe je prvu trebao pogledati - rekao je jedan pratitelj, dodajući kako bi to trebao biti trenutak između mame i tate, a tek onda ostalih.

- Jadna djevojka. Tako je tužno bilo kad su je gurnuli s puta. Zaslužila si bolje od ovoga - pisali su. U idućem videu, buduća majka je objašnjavala da je u redu to što se dogodilo i branila je dečka.

- Nisam uzrujana, dobro sam - rekla je. Doslovno se, kako sama kaže, smijala što svi skaču na njega. Slaže se da je trebao potrčati za njom i zagrliti ju.

- On zna da je pogriješio i osjeća se užasno, ali to uopće nije problem. On je najbolji dečko na cijelom svijetu. I on će biti najbolji tata, tako da je u redu. Možete ga ostaviti na miru - pravdala se buduća mama.

U jednom razgovoru, Calverley kaže kako uopće nije bila svjesna da je učinio nešto loše sve dok nisu počele reakcije na društvenim mrežama.

- Nisam mislila da je nešto loše napravio dok nisam počela čitati komentare. Ono što ljudi nisu vidjeli je da je došao i snažno me zagrlio i poljubio odmah nakon toga. Bili smo presretni i uzbuđeni - ističe.

Calverley iskorištava svaku priliku da nahvali svog partnera, objašnjavajući kako je on dobar dečko koji joj kuha svaku večer i ne izlazi van te kako je sigurna da će on biti 'najbolji tata'.

- Mislim da ljudi ne bi trebali suditi o našoj vezi na temelju videa od 15 sekundi jer je u stvarnosti bio tako oduševljen i uzbuđen - napominje.

Najčitaniji članci