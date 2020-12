1. Kakvu biste šminku voljeli nositi na doček Nove godine?

a) Taman, dramatičan smokey eyes

b) Jarki crveni ruž na usnama i malo tuša na očima

c) Malo sjenila intenzivnije boje i to je to

2. Gdje biste voljeli provesti doček?

a) Na super zabavi u popularnom klubu

b) Na tulumu kod prijatelja

c) Kod kuće s nekolicinom bliskih prijatelja

3. Koja slavna zvijezda po vama ima najviše stila koji biste i sami voljeli kopirati?

a) Beyonce

b) Zoey Deschanel

c) Alexa Chung

4. Kakvu frizuru planirate imati za doček?

a) Nakovrčat ću je

b) Složiti je u visoku punđu

c) Nositi ću ju spuštenu, slično kao i za svaki dan

5. Kakva vam je kroj haljine najdraži?

a) Uska i kratka haljina

b) Haljina A kroja bez rukava

c) Vesta-haljina

6. Koja je vaša omiljena tradicija za Novu godinu?

a) Plesati, puno popiti i pojesti

b) Poljubiti se s nekim u ponoć

c) Otvoriti šampanjac i nazdraviti Novoj godini

7. Ako biste odjenuli samo nešto sjajno za doček Nove, što bi to bilo?

a) Minica

b) Ogrlica

c) Cipele

Odgovori:

Najviše odgovora pod A: Vaš je karakter otvoren i koketan, a vi želite privući pozornost svojim besprijekornim i dramatičnim izgledom za Novu godinu, a po mogućnosti i zavesti nekoga. Idealan odabir za vas je uska i kratka šljokičasta haljina, po mogućnosti u crnoj, srebrnoj, zlatnoj ili plavoj boji. Od modnih dodataka odaberite velike viseće naušnice i torbicu u jarkoj boji, koja će "podići" izgled.

Najviše odgovora pod B: Vi ste duhoviti i zabavni, a takvu odjeću i volite. Istaknut ćete se u jarkocrvenoj haljini A kroja, plisiranoj minici i vesti ili duljoj svilenoj haljini s istaknutim strukom. Neka vam modni dodatak bude remen niskog struka, torbica sa životinjskim uzrokom i sjajna narukvica.

Najviše odgovora pod C: Ako volite večeri s bliskim prijateljima i niste miljenik posjećenih zabava, za vas je najbolji odabir casual stil. Odjenite uske crne traperice i kratku dolčevitu, suknju do koljena i košulju ili tajice, vesta-haljinu s visokim čizmama i predimenzioniranim prstenom. U tim kombinacijama izgledat ćete "sređeno", ali se i dalje osjećati udobno.