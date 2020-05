Kako brže dobiti kockice leda u zamrzivaču? Isprobajte trik!

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 'Zalijevala sam cvijet 2 godine, a onda shvatila gorku istinu...'

Tajna je u toploj vodi. Svi mi u posudice za pravljenje kockica leda stavljamo hladnu vodu, ali to je pogrešno. Koliko god to zvučalo nevjerojatno, od tople vode će brže nastati led. Radi se o fenomenu poznatom pod nazivom "Mpemba efekt". Za to otkriće zaslužan je student iz Tanzanije Erasto Mpemba, a da je to zaista tako otkrio je davne 1963. godine. Primijetio je kako se vrući sladoled brže zaledi od hladnoga. Svoje otkriće je objavio javnosti šest godina kasnije.

Ipak, nije sasvim jasno zašto se to događa. Postoje dva moguća objašnjenja za taj fenomen. Prvi je kako bi se moglo raditi o tome da topla voda isparava brže, vodi se smanjuje volumen i brže nastaje led. Po drugom objašnjenju - kad se koristi hladna voda nastaje sloj koji se ponaša kao izolator i zaslužan je za sporije zamrzavanje.

Ali, kako god bilo, to je manje važno - važno je da postoji mali trik kako da se voda brže pretvori u kockice leda i gosti ne moraju dugo čekati da bi popili hladni, osvježavajući napitak, piše Country Living.

Zanima vas ova tema? pročitajte onda i ovaj članak:Ulazna vrata će istaknuti dom, osvježite ih uz cvijeće ili biljke

POGLEDAJTE VIDEO (Ksenija Marinković) #ZAJEDNO24SATA: