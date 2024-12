Kako da jaja ostanu što dulje svježa? Pomažu ovi trikovi

Kada slažete namirnice u hladnjaku, primamljivo je uredno posložiti jaja u vrata hladnjaka kako biste uštedjeli prostor. Međutim, prema stručnjaku za skladištenje Adamu Oakleyu iz 'Door to Store', ova uobičajena navika je daleko od idealne.

Zapravo, skladištenje jaja na ovaj način moglo bi skratiti njihov rok trajanja i čak povećati rizik od kontaminacije. Razlog tome su stalne fluktuacije temperature kada se vrata redovito otvaraju i zatvaraju.

Stručnjak je rekao: 'Ovo nestabilno okruženje stvara uvjete u kojima bakterije mogu napredovati i mogu oslabiti prirodnu zaštitnu barijeru jaja te tako ubrzati kvarenje. A nisu samo temperaturne promjene problem. Često pomicanje vrata može uzrokovati lagano podrhtavanje jaja, što možda ne zvuči kao velika stvar, ali može s vremenom smanjiti njihovu kvalitetu.'

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjak za skladištenje savjetuje da radije stavite jaja u dublje, srednje dijelove hladnjaka. Naime, ova područja održavaju stalnu temperaturu, što je ključno za očuvanje svježine.

Ako se brinete da jaja ne upiju neželjene mirise ili okuse druge hrane, razmislite o posudi s poklopcem. Ne samo da će to pomoći u održavanju kvalitete, nego će u vašem hladnjaku biti bolja organizacija.

Za one koji su u iskušenju da ne pohrane jaja u hladnjak, stručnjak ističe da je hladnjak ipak najbolje mjesto za njih.

Adam je objasnio: 'Jaja pohranjena na sobnoj temperaturi počinju gubiti kvalitetu u roku od nekoliko dana, osobito u toplijim klimama. Dok bi se jaja koja se drže izvan hladnjaka idealno trebala iskoristiti u roku od jednog do tri tjedna, jaja u hladnjaku mogu trajati i do tri do pet tjedana.'

Ipak, najbolje je jaja konzumirati unutar nekoliko tjedana kako biste osigurali optimalan okus i kvalitetu.

Kako bi jaja ostala svježija dulje vrijeme, uvijek ih čuvajte u njihovoj originalnoj kutiji jer porozne ljuske jaja mogu apsorbirati mirise iz hladnjaka, a kutija predstavlja korisnu barijeru.

Izbjegavajte pranje jaja prije pohranjivanja jer se na taj način uklanja njihova prirodna ovojnica, otvarajući ih bakterijama. Također je važno staviti jaja sa šiljastim krajem prema dolje kako bi se održao središnji položaj žumanjka i sačuvala svježina.

Na kraju, stručnjak savjetuje da držite jaja podalje od hrane jakog mirisa, jer čak i u posudi mogu s vremenom pokupiti neželjene mirise.