Kako da roditelji lakše prežive povratak u školu, a i djeca...

Uz uobičajeni stres zbog povratka s godišnjeg na posao i u zagrljaj svakodnevnih obaveza, mnogi će se roditelji ovih dana prepustiti i tome da ih preplave brige vezane uz početak školske godine. Vrijeme je nabave školskih potrepština, knjiga koje nedostaju, nabavljanja odjeće i obuće koju su klinci prerasli, a onda i briga oko toga kako će se vaš prvoškolac uklopiti u školu i novo društvo ili kako tinejdžera u sedmom razredu natjerati da desetak dana prije školske godine počne ponavljati gradivo. Tako će ugodnu i opuštenu obiteljsku atmosferu koju smo živjeli tijekom ljeta kod mnogih zamijeniti nerviranje oko toga zašto prvoškolka ne može "ugurati slova između dvije crte u bilježnici" ili kako to da vaš tinejdžer ne želi riješiti ni pet zadataka iz matematike na dan, a uskoro ga očekuje upis u srednju ili na fakultet na kojem se matematika traži.