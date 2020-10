Zanimljivo je da je u izboru \u010dasopisa 2016. godine jo\u0161 jednom potvrdila titulu najseksi \u017eene svijeta.\u00a0Istra\u017eiva\u010di sa Sveu\u010dili\u0161ta u Teksasu provjerili su podatke o njenim mjerama i zaklju\u010dili da je djevojka iz Kenta savr\u0161ena u gotovo svakom pogledu.

Kako danas izgleda Kelly Brook? I dalje može zaslužiti titulu najseksi žene na svijetu

Prije 15 godina prvi put je proglašena najseksi ženom svijeta, a u međuvremenu je prošla kroz nekoliko raspada veza, spontani pobačaj i višak kilograma. Ipak, Kelly danas izgleda fantastično

<p>Kad je britanski model, glumica, TV voditeljica i seks-simbol Kelly Ann Parsons, poznata kao Kelly Brook, davne 2005. godine u izboru FHM-a u 25-oj godini proglašena najseksi ženom na svijetu, bilo je mnogo onih koji su sumnjali da će dugo držati tu titulu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vruće, vruće: Australski vatrogasci fotografirali se za kalendar</p><p>No, žena koja je bila gotovo na svakoj listi stotinu najljepših žena u izboru tog magazina još od 1998. godine, i dalje izgleda savršeno, iako je nedavno ušla u 40-te godine, pokazuju fotografije koje objavljuje na svom profilu na Facebooku i Instagramu.</p><p>Zato ne čudi da se i dalje nalazi visoko u izboru. </p><p>U međuvremenu, Kelly je 2014. objavila i svoju autobiografiju, 'Close up', koja je dospjela na listu bestselera Sunday Timesa, a pojavila se i u nekoliko filmova: Absolon (2003.), Fishtales (2007.), Piranha 3D (2010.), Keith Lemon: The Film (2012.) i Taking Stock (2015.). U SAD-u je poznata i po ulozi u NBC sitcomu One Big Happy (2015).</p><p>Zanimljivo je da je u izboru časopisa 2016. godine još jednom potvrdila titulu najseksi žene svijeta. Istraživači sa Sveučilišta u Teksasu provjerili su podatke o njenim mjerama i zaključili da je djevojka iz Kenta savršena u gotovo svakom pogledu.</p><p>Zanimljivo je da je u izboru časopisa 2016. godine još jednom pottvrdila titulu najseksi žene svijeta. Istraživači sa Sveučilišta u Teksasuprovjerili su podatke o njenim mjerama i zaključili da je djevojka iz Kenta savršena u gotovo svakom pogledu.</p><p>Podsjetimo, njena visina je 168 centimetara, a bila je poznata po mjerama 99-63-91. Njena figura se s vremenom promijenila i udebljala se nekoliko konfekcijskih brojeva. Isprva nije ni primijetila višak kilograma, kako sama kaže, već su joj na to ukazali fotografi. Na crvenom tepihu su je molili da uvuče trbuh i da tako ostane dok ne uspiju snimiti fotografiju. </p><p>Isprva je bila u šoku, kako je ispričala za magazin Hello, ali to ju je i probudilo. Tada se bila približila broju 44 i od onda je ponovno počela raditi na svom tijelu. Danas nosi broj 40 i, i dalje izgleda fantastično! </p><p>Istraživanja su pokazala da se žene koje imaju 'malo mesa' na strateškim mjestima u prosjeku smatraju privlačnijima i zapravo najbliže onome što nazivamo skladnim tijelom, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/living/1324028/its-official-kelly-brook-is-still-the-worlds-most-perfect-woman-according-to-scientists/">The Sun.</a></p>