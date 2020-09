Kako djeci smanjiti vrijeme pred ekranom bez vrištanja i urlanja?

Psiholog sa Stanforda, Nir Eyal, objasnio je u osam točaka kako da upravljate vremenom koje vaše dijete provodi pred raznim ekranima i to miroljubivo, bez svađanja i dječjeg urlanja

<h2>1. Dopustite djeci da sami kontroliraju svoje vrijeme</h2><p>Prema Eyalu, jedna od najvećih grešaka modernih roditelja je što ne dozvoljavaju djeci da sami kontroliraju svoje vrijeme. Ukoliko im to dopustite, djeca će sama naučiti kako da izbjegavaju stvari koje im odvlače pažnju te kako da preuzmu kontrolu nad svojim životom kada odrastu.</p><h2>2. Objasnite im što propuštaju kada sve svoje vrijeme gube gledajući u ekrane</h2><p>Čak i mala djeca koja pohađaju vrtić znaju da je vrijeme ograničeno. Samo im objasnite da ako imaju 3 sata slobodnog vremena i sve to provedu igrajući igre na svom iPadu, neće imati vremena za slikanje, izlaske s prijateljima ili uživanje u priči prije spavanja. Vjerovali ili ne, oni mogu odrediti prioritete. </p><h2>3. Pokažite im da su aplikacije, serije i igrice osmišljeni na način da vas čine 'ovisnima'</h2><p>Ako vaše dijete voli igrati igre na pametnom telefonu, objasnite mu o nagradama koje dobivaju na svakoj razini. Ako vole gledati TV emisije, vrijedi spomenuti 'cliffhangere' koji se pojavljuju na kraju svake epizode. Stariji su sposobni razumjeti funkciju koju imaju naši hormoni zbog koje smo ovisni o ovakvim stvarima. Također im je dobro pokazati primjerom kako upravljati vremenom koje provodite pred ekranom.</p><h2>4. Pitajte ih koliko oni misle da je dovoljno vremena za provesti pred ekranom</h2><p>Možda se bojite da će vam reći kako se žele služiti svojim uređajem cijeli dan, ali to se vjerojatno neće dogoditi ako im objasnite sve loše strane takvog ponašanja. Izbjegavajte sami postavljati granice, to će samo voditi pregovorima i u djeci će zatomiti neovisnost.</p><h2>5. Pitajte ih kako će iskoristiti vrijeme koje su dobili</h2><p>Ako ste vi taj koji pazi na vremenska ograničenja, to može biti velika pogreška. Ako dijete postavi ograničenja, oni bi ih trebali provoditi. To možete učiniti budilicom. Imajte na umu da ste samo savjetnik, a ne negativac koji vašem djetetu oduzima nešto dragocjeno.</p><h2>6. Počnite u ranoj dobi</h2><p>Čim vaše dijete počne inzistirati na korištenju elektroničkih uređaja i počne raditi tantrume, krajnje je vrijeme za djelovanje. Bitno je da budete smireni dok raspravljate o problemu. Ukoliko i dođe do tantruma, znajte da nikada nije kasno za rješavanje problema.</p><h2>7. Nemojte pravila 'pisati u kamenu'</h2><p>To vam daje mogućnost da opet raspravite o temi, čak i nakon što vaše dijete prekrši obećanje. S druge strane, daje djetetu slobodu da, recimo, vrijeme za iPad zamijeni za večernji film vikendom ili slično.</p><h2>8. Budite spremni na užarene rasprave</h2><p>Izvrsno je ako uspijete riješiti problem bez 'gubitaka' sa svake strane. Ali imajte na umu da se vaše dijete može buniti protiv novih pravila. Budite spremni na to i nemojte se ljutiti, kažnjavati ih ili preuzimati kontrolu. Pokušajte ih smiriti i obećajte da ćete se ponovo vratiti na temu kasnije. Uvijek je važnija dobra obiteljska atmosfera, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/a-psychologist-shares-a-trick-to-limit-your-childs-screen-time-without-tears-and-tantrums-798748/" target="_blank">Brightside</a>.</p>