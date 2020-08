Izazovi roditeljstva: Kako dijete odgojiti da bude samopouzdano

Ponekad je teško naći granicu između udovoljavanja, razvijanja individualizma i poticanja narcisoidnosti - no stručnjaci ističu da je u svemu najvažnije dijete naučiti da se ne boji novih izazova

<p>Roditelji se često muče s nedoumicama kako odgojiti svoje dijete u odgovornog i dobrog čovjeka. Pritom moraju paziti da ne budu previše strogi ili preblagi jer nijedno neće dobro utjecati na njihovo dijete. </p><p>Psiholog i autor 15 knjiga o roditeljstvu <strong>Carl Pickhardt</strong> smatra da je iznimno važno da roditelji dijete nauče samopouzdanju kako se ne bi bojalo novih izazova.</p><p>"Neprijatelji samopouzdanja su strah i obeshrabrenje", istaknuo je uspješni psiholog. </p><p>Pickhardt je dao 16 savjeta kako odgojiti samopouzdano dijete. </p><h2>Cijenite njihov trud bez obzira izgube li ili pobijede</h2><p>Kod odrastanja je <strong>bitnije putovanje nego odredište</strong>. Stoga bez obzira zabije li vaše dijete pobjednički gol za svoj nogometni tim ili ispuca loptu daleko izvan igralište, morate ih pohvaliti za trud. Ne smiju se nikada sramiti jer su nešto pokušali. </p><p>"Upornost više gradi samopouzdanje nego uspjeh iz prvog pokušaja", objašnjava Pickhardt.</p><h2>Ohrabrite vježbu kojom se gradi sposobnost</h2><p>Dajte potporu djetetu da se bavi bilo čime što ga zanima, a pritom ne vršite pritisak na njega. Neki od najboljih pijanista su počeli trenirati kada su imali tek tri godine zbog čega su postali glazbeni virtuozi.</p><p>"Vježbom se stječe samopouzdano očekivanje da će doći do poboljšanja", kaže psiholog. </p><h2>Pustite ih da probleme riješe sami</h2><p>Ako obavljate teški posao umjesto njih, nikada neće razviti sposobnosti ili samopouzdanje da mogu sami svladati određene prepreke. Zato je bolje da dobije nekoliko četvorki ili trojki u školi nego peticu dokle god ih to potiče na <strong>učenje i rješavanje vlastitih problema</strong>. </p><h2>Dopustite im da se ponašaju primjereno svojoj dobi</h2><p>Ne očekujte da se ponašaju poput odraslih. Nije dobro da dijete misli da je jedino dobro ponašati se poput svojih roditelja. </p><h2>Poduprite znatiželju</h2><p>Možda vas ponekad umaraju silna pitanja vlastitog djeteta, no trebali biste ga poticati da bude znatiželjan i traži odgovore. To je korisno za njega jer shvaća da postoje stvari koje ne zna i da to treba tek naučiti. Također, djeca međusobno razmjenjuju informacije koje su im rekli roditelji i brže uče. </p><h2>Dajte im nove izazove</h2><p>Pokažite djeci da mogu ispuniti <strong>male ciljeve kako bi došli do većeg postignuća</strong> poput vožnje bicikla bez pomoćnih kotača. </p><p>"Roditelji im povećavaju samopouzdanju kada im povećavaju odgovornosti", ističe Pickhardt.</p><h2>Ne kritizirajte</h2><p>Ništa neće djecu obeshrabriti poput kritika na njihov napor. Dobro je dati im korisne informacije i prijedloge, no roditelj im nikad ne smije reći da su loši. U protivnom će se uplašiti i neće htjeti isprobavati nove stvari. </p><h2>Ponašajte se prema pogrešci kao koraku prema učenju</h2><p>"Učenje iz pogrešaka gradi samopouzdanje", tvrdi Pickhardt. No, pri tome roditelj treba tretirati grešku kao priliku za učenje i rast. </p><p>Ne smijete se previše zaštitnički ponašati prema djetetu. Morate im dopustiti da nekada zabrljaju i objasniti im kako mogu bolje postupiti sljedeći put. </p><h2>Budite otvoreni prema novim iskustvima</h2><p>Kao roditelj imate odgovornost izložiti dijete različitim stvarima u životu i novim iskustvima kako bi dijete <strong>razvilo samopouzdanje</strong> u suočavanju s većim svijetom. Djeca tako shvaćaju da bez obzira što je nešto strašno i drugačije, oni to mogu pobijediti.</p><h2>Naučite ih ono što znate raditi</h2><p>Vi ste djetetov heroj vjerojatno dok ne postane tinejdžer. Stoga ga naučite što znate o tome kako treba razmišljati, ponašati se i govoriti. Budite mu dobar primjer i postanite njegov uzor. </p><h2>Nemojte im reći kada se brinete zbog njih</h2><p>Roditeljska briga često utječe kao čimbenik koji uništava dječje samopouzdanje. </p><h2>Pohvalite ih kada se suočavaju s nedaćama</h2><p>Život nije fer i svako dijete to mora naučiti u određenom trenutku u svom životu. Roditelj mu treba pomoći da shvati da je svaki <strong>put do uspjeha ispunjen preprekama</strong>. </p><h2>Ponudite pomoć i potporu, no ne previše</h2><p>Ako ćete djetetu previše pomagati neće znati kako si pomoći kada vi niste uz njega. </p><h2>Pohvalite ih zbog hrabrosti što su probali nešto novo</h2><p>Bilo da se radi o sportu ili vožnji vlakom smrti, roditelji trebaju pohvaliti djecu što su spremni raditi nove stvari. Dovoljno je reći nešto poput: "Hrabar si što si to probao."</p><h2>Slavite uzbuđenje učenja nečeg novog</h2><p>Djeca uče od roditelja kako reagirati na nešto. Stoga ako ste uzbuđeni jer uče plivati ili novi jezik i oni će biti. </p><h2>Budite autoritativni, ali ne previše strogi</h2><p>Kada su roditelji previše zahtjevni ili strogi, djeci se može smanjiti samopouzdanje da izaberu vlastiti put. </p>